Жителю Петербурга оторвало палец, когда он качал дочь на качелях

В Санкт-Петербурге 45-летнему мужчине оторвало безымянный палец на детской площадке рядом с многоэтажным домом, когда он качал девятилетнюю дочь на качелях. По данным 47news.ru, случилось это вечером 23 июля. Пострадавшего Ивана Зайцева отправили на больничный до 9 августа.

В Петербурге мужчине оторвало палец, когда он качал дочь на качелях. Фото © 47news.ru

Отец раскачивал девочку на круглых плетёных качелях, и в какой-то момент металлическое крепление зацепилось за обручальное кольцо и вырвало плоть до кости. Рядом в этот момент были супруга и трёхлетний сын.

"Всё произошло за секунды — толкнул качели, почувствовал рывок и сразу упал, в руке — резкая боль. Смотрю, а там только кость торчит, рядом валяется мой палец. Жена в шоке, зарыдала, дочь вскрикнула сразу, как оторвало", — рассказал Зайцев.

Он схватил палец и, теряя кровь, побежал в квартиру на шестом этаже. Дома конечность положили в контейнер со льдом. Затем приехали медики и вкололи обезболивающее. Через два часа после травмы мужчине провели операцию, однако врачи обнаружили, что пришить палец не получится, так как повреждены сосуды и восстановить кровообращение невозможно.

"Отрезали то, что осталось, зашили, вечером отпустили домой. Через полгода можно будет ставить протез. Палец не стал забирать, оставил в больнице. Мне он такой ни к чему", — добавил пострадавший, отметив, что потерял почти пол-литра крови.

С тех, кто обслуживает площадку, Зайцев намерен через суд взыскать не менее миллиона рублей в качестве компенсации за снижение доходов на больничном, протезирование и моральный ущерб. Примечательно, что дочь винит себя в случившемся. Мужчина трудится начальником металлургического цеха, поэтому травма работе не помешает.

В управляющей компании дома заявили, что к этой детской площадке там отношения не имеют, так как это муниципальная территория. В администрации округа пока лишь подтвердили, что площадка находится в их ведении, однако ситуацию там пока не прокомментировали.