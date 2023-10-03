"Сладкая" кража: Неизвестная вынесла 15 банок "Нутеллы" из супермаркета в Подмосковье

Необычный инцидент произошёл в одном из супермаркетов в подмосковном Долгопрудном. Неизвестная женщина похитила 15 банок "Нутеллы", после чего спокойно вышла из магазина на глазах у всех сотрудников.

Как сообщает SHOT, "сладкая" кража случилась поздно вечером в "Магните" на Лихачёвском шоссе. Дама зашла в магазин с большим пакетом и взяла 15 банок шоколадной пасты. Затем она, минуя кассу, покинула магазин. Сотрудники "Магнита" не сразу заметили пропажу. Позже они отсмотрели камеры и вызвали полицию.

Ущерб магазину составил меньше четырёх тысяч рублей. Однако если в отношении женщины возбудят уголовное дело, то она может попасть за решётку на два года. В настоящее время полицейские проводят проверку и ищут злоумышленницу.