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3 октября, 07:38

"Сладкая" кража: Неизвестная вынесла 15 банок "Нутеллы" из супермаркета в Подмосковье

В Долгопрудном женщина украла из "Магнита" 15 банок "Нутеллы"

Необычный инцидент произошёл в одном из супермаркетов в подмосковном Долгопрудном. Неизвестная женщина похитила 15 банок "Нутеллы", после чего спокойно вышла из магазина на глазах у всех сотрудников.

Как сообщает SHOT, "сладкая" кража случилась поздно вечером в "Магните" на Лихачёвском шоссе. Дама зашла в магазин с большим пакетом и взяла 15 банок шоколадной пасты. Затем она, минуя кассу, покинула магазин. Сотрудники "Магнита" не сразу заметили пропажу. Позже они отсмотрели камеры и вызвали полицию.

Ущерб магазину составил меньше четырёх тысяч рублей. Однако если в отношении женщины возбудят уголовное дело, то она может попасть за решётку на два года. В настоящее время полицейские проводят проверку и ищут злоумышленницу.

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Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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