Камеры сняли, как хитрая парочка незаметно вынесла мастурбаторы из секс-шопа на Урале

В Екатеринбурга девушка незаметно вынесла из интим-магазина мастурбаторы, пока её парень отвлекал продавца разговорами, полиция ищет преступницу. Об этом рассказали в городском ОВД.

"В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители также предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции", — заявили в полиции.

Кража произошла 25 сентября в секс-шопе на улице Малышева. Туда заявилась парочка молодых людей. На кадрах с камер наблюдения видно, что парень расспрашивает о чём-то продавца, закрыв спиной свою спутницу. Она же в этот момент берёт с полки товар и направляется к выходу. Но видимо решив, что много мастурбаторов не бывает, возвращается и прихватывает ещё один.

"Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй, не менее крутой", —рассказал представитель магазина порталу e1.ru.