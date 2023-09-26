Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 08:38

Камеры сняли, как хитрая парочка незаметно вынесла мастурбаторы из секс-шопа на Урале

Девушка украла два мастурбатора в интим-магазине в Екатеринбурге

В Екатеринбурга девушка незаметно вынесла из интим-магазина мастурбаторы, пока её парень отвлекал продавца разговорами, полиция ищет преступницу. Об этом рассказали в городском ОВД.

"В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Правоохранители также предлагают гражданке, попавшей на запись камер наблюдения, самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции", заявили в полиции.

Кража в магазине в Екатеринбурге. Видео © VK / ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ

Кража произошла 25 сентября в секс-шопе на улице Малышева. Туда заявилась парочка молодых людей. На кадрах с камер наблюдения видно, что парень расспрашивает о чём-то продавца, закрыв спиной свою спутницу. Она же в этот момент берёт с полки товар и направляется к выходу. Но видимо решив, что много мастурбаторов не бывает, возвращается и прихватывает ещё один.

"Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй, не менее крутой", —рассказал представитель магазина порталу e1.ru.

У Пирожка стащили из дома женские трусы на полмиллиона рублей в Подмосковье

У Пирожка стащили из дома женские трусы на полмиллиона рублей в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у шоумена и актёра юмористического проекта "Уральские пельмени" Сергея Ершова вскрыли машину и украли ноутбук.

Обложка ©

VK / ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров