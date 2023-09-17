У Пирожка стащили из дома женские трусы на полмиллиона рублей в Подмосковье

Пикантная кража произошла в подмосковном Красногорске. Как сообщает SHOT, у местного жителя по фамилии Пирожок вынесли из дома множество женских трусов общей стоимостью полмиллиона рублей.

Инцидент произошёл в СНТ "Южное". По данным телеграм-канала, грабитель разбил окно и забрал из дома 28-летнего мужчины сотни женских трусов, которые, предположительно, предназначались для продажи. По горячим следам злоумышленника задержали оперативники. Однако добычу, как выяснилось, он уже успел перепродать. Против мужчины возбудили уголовное дело, теперь из-за трусов ему грозит до шести лет лишения свободы.