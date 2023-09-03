Угрожал ножом: Ненасытный мужчина дважды вынес презервативы из "Пятёрочки" в Солнечногорске

Житель посёлка Голубое украл презервативы в "Пятёрочке", но позже вернулся за "добавкой": на этот раз он вооружился ножом, передаёт SHOT .

Происшествие случилось в магазине "Пятёрочка", находящемся на Аграрной улице в посёлке Андреевка. По данным телеграм-канала, молодой человек средь бела дня украл продукты, алкоголь и несколько пачек презервативов, после чего ушёл. Через некоторое время он вновь вернулся в магазин, где, угрожая ножом сотрудникам торговой точки, украл ещё пачку контрацептивов.