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3 сентября, 19:44

Угрожал ножом: Ненасытный мужчина дважды вынес презервативы из "Пятёрочки" в Солнечногорске

SHOT: В Солнечногорске мужчина украл презервативы из "Пятёрочки", угрожая ножом

Житель посёлка Голубое украл презервативы в "Пятёрочке", но позже вернулся за "добавкой": на этот раз он вооружился ножом, передаёт SHOT.

Происшествие случилось в магазине "Пятёрочка", находящемся на Аграрной улице в посёлке Андреевка. По данным телеграм-канала, молодой человек средь бела дня украл продукты, алкоголь и несколько пачек презервативов, после чего ушёл. Через некоторое время он вновь вернулся в магазин, где, угрожая ножом сотрудникам торговой точки, украл ещё пачку контрацептивов.

Стражи правопорядка быстро задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний житель соседнего посёлка Голубое. Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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