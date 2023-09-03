Угрожал ножом: Ненасытный мужчина дважды вынес презервативы из "Пятёрочки" в Солнечногорске
SHOT: В Солнечногорске мужчина украл презервативы из "Пятёрочки", угрожая ножом
Житель посёлка Голубое украл презервативы в "Пятёрочке", но позже вернулся за "добавкой": на этот раз он вооружился ножом, передаёт SHOT.
Происшествие случилось в магазине "Пятёрочка", находящемся на Аграрной улице в посёлке Андреевка. По данным телеграм-канала, молодой человек средь бела дня украл продукты, алкоголь и несколько пачек презервативов, после чего ушёл. Через некоторое время он вновь вернулся в магазин, где, угрожая ножом сотрудникам торговой точки, украл ещё пачку контрацептивов.
Стражи правопорядка быстро задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний житель соседнего посёлка Голубое. Полицейские проводят проверку по данному факту.
Ранее Лайф писал, что в Химках пьяный неадекват зарезал мужчину, который сделал ему замечание. Трагедия произошла на Лесной улице в микрорайоне "Велтон Парк Новая Сходня".
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