В Хабаровске воры обнесли дом, пока хозяева крепко спали
В Хабаровске воры вынесли из дома со спящими хозяевами имущество на 3 млн рублей
В Хабаровске двое мужчин ограбили дом со спящими хозяевами. Воры вынесли имущества на более чем три миллиона рублей, в том числе наличные деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, всё произошло ещё в марте этого года. В одну из весенних ночей 33- и 36-летние грабители проникли в дом через окно и похитили наличные деньги на сумму 350 тысяч рублей, а также иностранную валюту, два смартфона, несколько пар наручных часов и документы. Причём их не смутило, что в соседней комнате в этот момент сладко спали владельцы дома.
В итоге преступников удалось найти и задержать. Оказалось, что они уже были судимы за кражу и мошенничество и сидели в тюрьме. Кстати, по словам самих грабителей, все украденные вещи они сожгли, а деньги разделили между собой. Теперь им грозит новый срок — до десяти лет лишения свободы.
"До оглашения приговора обвиняемые будут находиться под стражей", — добавили в МВД.
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