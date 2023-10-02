В Хабаровске воры обнесли дом, пока хозяева крепко спали

В Хабаровске двое мужчин ограбили дом со спящими хозяевами. Воры вынесли имущества на более чем три миллиона рублей, в том числе наличные деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, всё произошло ещё в марте этого года. В одну из весенних ночей 33- и 36-летние грабители проникли в дом через окно и похитили наличные деньги на сумму 350 тысяч рублей, а также иностранную валюту, два смартфона, несколько пар наручных часов и документы. Причём их не смутило, что в соседней комнате в этот момент сладко спали владельцы дома.

В итоге преступников удалось найти и задержать. Оказалось, что они уже были судимы за кражу и мошенничество и сидели в тюрьме. Кстати, по словам самих грабителей, все украденные вещи они сожгли, а деньги разделили между собой. Теперь им грозит новый срок — до десяти лет лишения свободы.

"До оглашения приговора обвиняемые будут находиться под стражей", — добавили в МВД.