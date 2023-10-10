Лайф публикует момент похищения банкомата с миллионами рублей в Подмосковье
Момент похищения банкомата из ТЦ в Подмосковье попал на видео
Момент похищения банкомата в подмосковной Истре попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как двое злоумышленников, не скрывая своих лиц, как ни в чём не бывало катят аппарат с деньгами в тележке.
Момент похищения банкомата в подмосковной Истре. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает телеграм-канал SHOT, правоохранители рассматривают версию, что преступление было совершено подростками. В настоящее время злоумышленников пытаются найти, их личности ещё устанавливаются.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл накануне в торговом центре "Бриз" в Истре. Внутри украденного банкомата было около двух миллионов рублей. Примечательно, что сотрудники службы безопасности спохватились только спустя 13 часов.
Кадр из видео Telegram / SHOT