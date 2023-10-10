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10 октября, 10:13

Лайф публикует момент похищения банкомата с миллионами рублей в Подмосковье

Момент похищения банкомата из ТЦ в Подмосковье попал на видео

Момент похищения банкомата в подмосковной Истре попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как двое злоумышленников, не скрывая своих лиц, как ни в чём не бывало катят аппарат с деньгами в тележке.

Момент похищения банкомата в подмосковной Истре. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, правоохранители рассматривают версию, что преступление было совершено подростками. В настоящее время злоумышленников пытаются найти, их личности ещё устанавливаются.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл накануне в торговом центре "Бриз" в Истре. Внутри украденного банкомата было около двух миллионов рублей. Примечательно, что сотрудники службы безопасности спохватились только спустя 13 часов.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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