Два жителя Подмосковья на тележке вывезли банкомат из ТЦ и укатили в "богатую жизнь"

В Подмосковье ищут двух мужчин, которые на тележке вывезли банкомат из ТЦ "Бриз" в Истре. Внутри было около двух миллионов рублей. Сейчас грабителей ищут.

По данным SHOT, мужчины, не скрывая своих лиц, спокойно зашли в ТЦ после закрытия, двери были открыты. Грабители погрузили в свою тележку банкомат и увезли. Сотрудники службы безопасности заметили пропажу только спустя 13 часов.