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10 октября, 07:33

Два жителя Подмосковья на тележке вывезли банкомат из ТЦ и укатили в "богатую жизнь"

В Подмосковье двое мужчин на тележке вывезли банкомат из ТЦ

В Подмосковье ищут двух мужчин, которые на тележке вывезли банкомат из ТЦ "Бриз" в Истре. Внутри было около двух миллионов рублей. Сейчас грабителей ищут.

По данным SHOT, мужчины, не скрывая своих лиц, спокойно зашли в ТЦ после закрытия, двери были открыты. Грабители погрузили в свою тележку банкомат и увезли. Сотрудники службы безопасности заметили пропажу только спустя 13 часов.

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А ранее бандиты в масках вломились в дом к военному пенсионеру, который владеет пансионатом для престарелых в Санкт-Петербурге, связали хозяина и его сожительницу, после чего забрали сейф с 11 миллионами рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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