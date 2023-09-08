Россиянам рассказали, как распознать шпионскую камеру на банкомате и не остаться без денег

Мошенники нередко дублируют камеру банкомата, чтобы заполучить доступ к личным данным обладателей пластиковых карт. Определить поддельное видеоустройство можно по следам клея вокруг или неровному расположению, поделился IT-эксперт Шамиль Магомедов.

По словам заведующего кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, при появлении сомнений лучше воспользоваться другим банкоматом. Однако если такой возможности нет, камере-шпиону можно попросту перекрыть обзор.

"Прикрывайте руку свободной рукой, когда вводите ПИН-код, или даже закройте рукой камеру на банкомате. Но не забывайте: если вы закрыли "легальную" камеру, в случае возникновения сложностей с операциями вам будет труднее доказать свою правоту", — рассказал Магомедов "Газете.ru".