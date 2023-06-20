Раскрыт способ кражи личных данных через бесплатный Wi-Fi

Мошенники могут использовать публичный Wi-Fi для слежки за человеком и кражи его личных данных, предупредил IT-специалист, генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров.

"По средствам Wi-Fi можно следить за человеком или украсть его данные, особенно в зонах бесплатного Wi-Fi. Это возможно в нескольких случаях. Если вы используете незашифрованное подключение (http вместо https), то информация, которую вы отправляете и получаете, может быть прочитана кем угодно, кто находится в той же сети. Это может включать в себя пароли, финансовую информацию и другие личные данные", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Помимо этого мошенники могут создавать клоны безопасных точек Wi-Fi. Их название похоже на название реальной сети, например, кафе или отеля. Если к ней подключиться, злоумышленник сможет украсть все отправляемые и получаемые вами данные, отметил эксперт. Также кража данных происходит через установку устройства в потоке между вашим и точкой доступа в Интернет. Этот способ называется "человек посередине" (Man-in-the-middle), он позволяет злоумышленнику перехватывать и анализировать трафик жертвы и даже редактировать передаваемые данные.

Чтобы защитить свои данные от киберпреступников, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

Использовать VPN — эта виртуальная частная сеть зашифрует все данные, передаваемые между вашим устройством и Интернетом, делая их непонятными для злоумышленников.

Проверять название сети Wi-Fi и подключаться только к надёжным сетям.

Использовать сайты и приложения, которые поддерживают шифрование (https), и следить за замком рядом с URL в вашем браузере.

Отключать автоматическое подключение к Wi-Fi-сетям.

Использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять своё устройство.

Быть осмотрительным при вводе личной информации, особенно финансовой, при подключении к публичному Wi-Fi. По возможности избегать этого. Лучше использовать мобильный интернет (3G/4G/5G) вместо публичного Wi-Fi, так как это безопаснее.