Перечислены признаки прослушки и заражения смартфона вирусами

Самыми распространёнными признаками заражения смартфона вредоносным ПО или наличия прослушки считаются посторонние звуки или голоса во время разговора. Об этом рассказал IT-эксперт и руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Также, по его словам, тревожным звоночком является и самопроизвольное включение экрана гаджета.

"Более медленная работа всех функций и приложений на смартфоне — тоже повод задуматься и выяснить причину такого поведения устройства. Возможно, в этом виноват вирус, потребляющий большую часть оперативной памяти", — добавил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Также специалист посоветовал пользователям обращать внимание на чересчур быстрое расходование мобильного интернета. Не исключено, что трафик может уходить на отправку данных мошенникам. Закарян призвал не сохранять в смартфоне ПИН-коды, номера банковских карт, а также пароли от аккаунтов в соцсетях, чтобы дополнительно уберечь себя от хакеров.