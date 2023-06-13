Россиянам объяснили, как распознать слежку через WhatsApp

Среди других признаков взлома аккаунта она назвала помехи и посторонние звуки при звонках в тех случаях, если интернет-соединение стабильно, а также перерасход трафика и перегрев батареи. Шпионское ПО, как правило, попадает на смартфон через фишинговые страницы. То есть пользователь проходит по ссылке и оказывается на странице, где загрузка вредоносной программы чаще всего происходит автоматически. В некоторых случаях предлагается, например, скачать какой-либо файл, пояснила Фесенко в беседе с агентством "Прайм".