Россиянам объяснили, как распознать слежку через WhatsApp
Эксперт Фесенко: Зависание WhatsApp может быть признаком взлома учётной записи
Регулярное зависание мессенджера WhatsApp или произвольная перезагрузка приложения могут свидетельствовать о взломе учётной записи пользователя. Об этом предупредила IT-эксперт компании "Код безопасности" Мария Фесенко.
Среди других признаков взлома аккаунта она назвала помехи и посторонние звуки при звонках в тех случаях, если интернет-соединение стабильно, а также перерасход трафика и перегрев батареи. Шпионское ПО, как правило, попадает на смартфон через фишинговые страницы. То есть пользователь проходит по ссылке и оказывается на странице, где загрузка вредоносной программы чаще всего происходит автоматически. В некоторых случаях предлагается, например, скачать какой-либо файл, пояснила Фесенко в беседе с агентством "Прайм".
Чтобы не нарваться на шпионское ПО, эксперт рекомендовала минимизировать доступ WhatsApp к устройству. В частности, следует отключить приложение от микрофона и данных геолокации. Однако если пользователем заинтересовались спецслужбы или матёрые хакеры, то обнаружить слежку, увы, почти невозможно, признала специалист.
А ранее ФСБ обнаружила, что спецслужбы США использовали технику Apple для сбора разведданных о россиянах. Для этого в смартфоны встраивалась вредоносная программа. Также Лаборатория Касперского рассказала о кибератаке на компанию с использованием iPhone сотрудников. Десятки устройств оказались заражены шпионской программой. В связи с этим в Госдуме призвали россиян минимизировать использование "яблочных" технологий, а в Apple отказались признавать свою вину.
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