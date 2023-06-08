В мессенджере WhatsApp появятся каналы

WhatsApp анонсировал внедрение в приложении каналов, через которые пользователи смогут просматривать и отслеживать контент. Они будут располагаться во вкладке "Актуальное" отдельно от других чатов. Также в будущем планируется добавить возможность монетизировать ведение каналов благодаря платёжным сервисам мессенджера.

"Сегодня мы представляем каналы — простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp... Администраторы каналов смогут публиковать в них контент (сообщения, фото, видео, стикеры и опросы), а подписчики — только просматривать его", — говорится в опубликованном сообщении.