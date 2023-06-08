Регион

Уведомления отключены

8 июня, 09:40

В мессенджере WhatsApp появятся каналы

WhatsApp анонсировал внедрение в приложении каналов, через которые пользователи смогут просматривать и отслеживать контент. Они будут располагаться во вкладке "Актуальное" отдельно от других чатов. Также в будущем планируется добавить возможность монетизировать ведение каналов благодаря платёжным сервисам мессенджера.

"Сегодня мы представляем каналы — простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp... Администраторы каналов смогут публиковать в них контент (сообщения, фото, видео, стикеры и опросы), а подписчики — только просматривать его", говорится в опубликованном сообщении.

WhatsApp введёт функцию добавления подписей к пересылаемым сообщениям

WhatsApp введёт функцию добавления подписей к пересылаемым сообщениям

Ранее в WhatsApp появилась функция редактирования отправленных сообщений. Они маркируются надписью "изменено", и получатель не сможет увидеть, что именно было исправлено.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • whatsapp
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров