WhatsApp введёт функцию добавления подписей к пересылаемым сообщениям

Пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшие недели получат возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также создавать стикеры с использованием объектов из Apple Photos.

"Теперь вы можете добавить новое сообщение при удалении подписи из пересылаемого сообщения. Теперь вы можете создавать собственные стикеры, используя объекты из фото в Apple Photos. Эти функции станут доступны пользователям в ближайшие недели", — следует из описания приложения в App Store.