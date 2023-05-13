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12 мая, 22:40

WhatsApp введёт функцию добавления подписей к пересылаемым сообщениям

Пользователи мессенджера WhatsApp в ближайшие недели получат возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также создавать стикеры с использованием объектов из Apple Photos.

"Теперь вы можете добавить новое сообщение при удалении подписи из пересылаемого сообщения. Теперь вы можете создавать собственные стикеры, используя объекты из фото в Apple Photos. Эти функции станут доступны пользователям в ближайшие недели", — следует из описания приложения в App Store.

Маск призвал быть начеку при использовании WhatsApp

Маск призвал быть начеку при использовании WhatsApp

Ранее Лайф писал, что в WhatsApp появилась новая удобная функция. Мессенджер разрешил пользователям вести переписку с нескольких телефонов.

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Арина Родионова
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