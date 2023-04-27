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27 апреля, 00:50

В WhatsApp появилась новая удобная функция

Пользователям WhatsApp разрешили вести переписку с нескольких телефонов

В мессенджере WhatsApp открыли для пользователей новую функцию — возможность одновременного использования одного аккаунта на нескольких телефонах. Привязать к логину можно будет до четырёх устройств.

"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования. Если ваше основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта", — сообщают разработчики.

Также пользователи мессенджера получили новый способ привязывать дополнительные устройства. Теперь не придётся сканировать QR-код, можно будет ввести свой номер телефона в веб-версии WhatsApp и привязать устройство, получив одноразовый код в СМС-сообщении. Пользователи всего мира смогут получить доступ к обновлениям уже в ближайшие недели.

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Напомним, в январе WhatsApp представил новую функцию, позволяющую отправлять сообщения самому себе для их сохранения.

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Анатолий Симоненко
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