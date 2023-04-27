В WhatsApp появилась новая удобная функция

В мессенджере WhatsApp открыли для пользователей новую функцию — возможность одновременного использования одного аккаунта на нескольких телефонах. Привязать к логину можно будет до четырёх устройств.

"Каждый связанный телефон подключается к WhatsApp отдельно, поэтому ваши личные сообщения, файлы и звонки остаются под защитой сквозного шифрования. Если ваше основное устройство будет неактивно в течение долгого времени, на всех дополнительных устройствах будет выполнен автоматический выход из аккаунта", — сообщают разработчики.

Также пользователи мессенджера получили новый способ привязывать дополнительные устройства. Теперь не придётся сканировать QR-код, можно будет ввести свой номер телефона в веб-версии WhatsApp и привязать устройство, получив одноразовый код в СМС-сообщении. Пользователи всего мира смогут получить доступ к обновлениям уже в ближайшие недели.