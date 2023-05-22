В WhatsApp появится долгожданная функция из Telegram

В ближайшие несколько недель WhatsApp предоставит всем пользователям доступ к редактированию отправленных ими сообщений в течение первых 15 минут после отправки, сообщили в официальном блоге мессенджера.

"Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки", — сообщили представители WhatsApp.

Исправленное сообщение будет помечено надписью "Изменено", так же как и в Telegram. Но собеседники не смогут посмотреть, какие именно правки были внесены. Все изменения наряду с сообщениями, медиа и звонками будут защищаться сквозным шифрованием.

Функция уже внедряется в приложении повсеместно, но доступ к ней какое-то время будет скрыт у большинства пользователей.