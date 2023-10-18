Найденная на дороге рука помогла раскрыть жуткое убийство отцом родного сына в Ленобласти
В Ленобласти задержан мужчина, убивший и расчленивший сына в день его рождения
Отец и убитый им сын. Обложка © "Мach на Мойке"
В посёлке Лещёво Выборгского района Ленинградской области задержан 63-летний местный житель, подозреваемый в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.
В Ленобласти задержан мужчина, убивший и расчленивший сына в день его рождения. Видео © "Мach на Мойке"
По информации ведомства, в ночь на 18 октября 36-летний нигде не работающий и ранее судимый мужчина праздновал свой день рождения. Во время застолья между ним и его отцом вспыхнула ссора, в ходе которой пенсионер схватился за нож.
"Отец нанёс четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил всё в автомобиль и выбросил пакеты с моста через реку Перовку", — сообщает ведомство.
Впопыхах сыноубийца обронил на трассе руку. Мужчину задержали в тот же день. Он передан в следственные органы для принятия процессуального решения.
Напомним сегодня утром прямо на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области нашли человеческую руку. Конечность лежала на мосту над рекой Перовкой, вокруг были свежие следы крови, однако каких-либо следов ДТП на месте не обнаружилось.