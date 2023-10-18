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18 октября, 19:59

Найденная на дороге рука помогла раскрыть жуткое убийство отцом родного сына в Ленобласти

В Ленобласти задержан мужчина, убивший и расчленивший сына в день его рождения

<p>Отец и убитый им сын. Обложка © <a href="https://t.me/mashmoyka/13811" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мach на Мойке"</a></p>

Отец и убитый им сын. Обложка © "Мach на Мойке"

В посёлке Лещёво Выборгского района Ленинградской области задержан 63-летний местный житель, подозреваемый в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

В Ленобласти задержан мужчина, убивший и расчленивший сына в день его рождения. Видео © "Мach на Мойке"

По информации ведомства, в ночь на 18 октября 36-летний нигде не работающий и ранее судимый мужчина праздновал свой день рождения. Во время застолья между ним и его отцом вспыхнула ссора, в ходе которой пенсионер схватился за нож.

"Отец нанёс четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил всё в автомобиль и выбросил пакеты с моста через реку Перовку", — сообщает ведомство.

Впопыхах сыноубийца обронил на трассе руку. Мужчину задержали в тот же день. Он передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Напомним сегодня утром прямо на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области нашли человеческую руку. Конечность лежала на мосту над рекой Перовкой, вокруг были свежие следы крови, однако каких-либо следов ДТП на месте не обнаружилось.

Лариса Сафронова
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