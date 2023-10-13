Расчленитель из Москвы перед убийством выпил с жертвой четыре литра водки

Николай Ющенко, убивший и расчленивший женщину в Южном Тушине, перед преступлением распивал с ней алкоголь. По словам собеседника SHOT, они выпили шесть бутылок водки — четыре литра.

Николай, расчленивший свою знакомую в Москве, в суде. Видео © SHOT

В какой-то момент Николай повздорил с женщиной, после чего взял стамеску и ударил ею жертву пять раз. Поняв, что она мертва, 61-летний мужчина затащил бездыханное тело в ванную комнату и расчленил. Его фрагменты пролежали там почти три недели.