Расчленитель из Москвы перед убийством выпил с жертвой четыре литра водки
Николай Ющенко, убивший и расчленивший женщину в Южном Тушине, перед преступлением распивал с ней алкоголь. По словам собеседника SHOT, они выпили шесть бутылок водки — четыре литра.
Николай, расчленивший свою знакомую в Москве, в суде. Видео © SHOT
В какой-то момент Николай повздорил с женщиной, после чего взял стамеску и ударил ею жертву пять раз. Поняв, что она мертва, 61-летний мужчина затащил бездыханное тело в ванную комнату и расчленил. Его фрагменты пролежали там почти три недели.
В суде расчленитель признал вину и рассказал, что 62-летняя жертва была подругой его покойной жены, периодически заходила занять деньги. Судья отправил неадеквата в СИЗО до 11 декабря.
Напомним, страшную находку в ванной комнате сделала хозяйка одной из комнат в коммунальной квартире 11 октября: женское тело без конечностей и головы лежало в ванне, а руки и ноги — в пакетах на полу. Женщина вызвала полицию. Уже 12 октября убийцу задержали.