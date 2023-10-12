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12 октября, 14:23

Задержан мужчина, расчленивший москвичку и бросивший её тело в ванне

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины

<p>Пакеты, где находилось расчленённое тело москвички. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3048" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Пакеты, где находилось расчленённое тело москвички. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении женщины в Южном Тушине, чьё тело нашли накануне в одной из московских коммуналок.

"Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК РФ.

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Напомним, расчленённое тело женщины нашли в одной из московских пятиэтажек в Южном Тушине накануне, 11 октября. Жуткую находку сделала хозяйка одной из комнат в коммуналке: женское тело без конечностей и головы лежало в ванне, а руки и ноги были в пакетах на полу. Ошарашенная дама вызвала полицию. Известно, комната принадлежит 61-летнему мужчине по имени Николай.

Александра Вишнякова
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