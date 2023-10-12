Задержан мужчина, расчленивший москвичку и бросивший её тело в ванне

В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении женщины в Южном Тушине, чьё тело нашли накануне в одной из московских коммуналок.

"Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК РФ.