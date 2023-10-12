Задержан мужчина, расчленивший москвичку и бросивший её тело в ванне
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
Пакеты, где находилось расчленённое тело москвички. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении женщины в Южном Тушине, чьё тело нашли накануне в одной из московских коммуналок.
"Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК РФ.
Напомним, расчленённое тело женщины нашли в одной из московских пятиэтажек в Южном Тушине накануне, 11 октября. Жуткую находку сделала хозяйка одной из комнат в коммуналке: женское тело без конечностей и головы лежало в ванне, а руки и ноги были в пакетах на полу. Ошарашенная дама вызвала полицию. Известно, комната принадлежит 61-летнему мужчине по имени Николай.