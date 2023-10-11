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11 октября, 16:28

Расчленённое тело женщины нашли в многоэтажке в Москве

В Москве в квартире нашли расчленённое тело женщины, возбуждено уголовное дело

<p>Пакеты, где находилось расчленённое тело москвички. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3048" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Пакеты, где находилось расчленённое тело москвички. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Расчленённое тело женщины нашли в одной из московских пятиэтажек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жуткую находку сделала сегодня хозяйка одной из комнат в коммуналке на улице Фабрициуса (район Южное Тушино). Женщина не могла попасть в квартиру: владелец второй комнаты сменил замки. Она сразу заподозрила неладное, позвала в свидетели двоих соседей и вызвала специалиста для вскрытия двери. Попав внутрь, москвичка чуть не сошла с ума. В ванне находилось женское тело без конечностей и головы, они лежали рядом на полу в пакетах. Ошарашенная дама вызвала полицию.

Дом в Москве, где нашли расчленённое тело женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Дом в Москве, где нашли расчленённое тело женщины. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Известно, комната принадлежит 61-летнему мужчине по имени Николай. Его местонахождение и причастность к убийству, а также личность жертвы устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование находится на контроле Прокуратуры Москвы.

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Никита Никонов
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