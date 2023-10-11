Расчленённое тело женщины нашли в многоэтажке в Москве

По данным телеграм-канала, жуткую находку сделала сегодня хозяйка одной из комнат в коммуналке на улице Фабрициуса (район Южное Тушино). Женщина не могла попасть в квартиру: владелец второй комнаты сменил замки. Она сразу заподозрила неладное, позвала в свидетели двоих соседей и вызвала специалиста для вскрытия двери. Попав внутрь, москвичка чуть не сошла с ума. В ванне находилось женское тело без конечностей и головы, они лежали рядом на полу в пакетах. Ошарашенная дама вызвала полицию.