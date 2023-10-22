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22 октября, 11:53

Следователи рассказали о поимке самой жестокой банды в Подмосковье

Следователи рассказали о поимке банды "Северские" в Сергиевом Посаде

Одна из самых жестоких банд Московской области — ОПГ "Северские" — с конца 1990-х держала в страхе весь Сергиев Посад. Преступников не могли поймать около 20 лет, но сейчас семеро из них осуждены, а дела в отношении ещё троих пока рассматриваются.

Допрос по одному из убийств ОПГ "Северские". Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Как уточняет РИА "Новости", ОПГ создали в 1997 году. Сходки бандиты проводили в центре Сергиева Посада, в ресторане "Север", откуда и появилось название группы, на счету которой десятки убийств и покушений, а также расправы и отъём бизнеса. По словам следователей, преступники действовали достаточно хитро. Коммерсантам нужно было согласовывать с бандой каждое действие. На деньги, полученные кровавым способом, члены ОПГ покупали иномарки и отдыхали за границей, а конкурентов жестоко устраняли.

Причём со временем преступники стали проявлять осторожность: убивали уже в безлюдных местах, тела прятали, а оружие уничтожали. В отношении ОПГ было открыто 30 уголовных дел, но они прекращались из-за невозможности установить фигурантов. Сейчас бандиты в СИЗО, им предъявлены обвинения в десяти убийствах, пяти покушениях и других преступлениях.

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На суровых бойцов ОПГ и криминальных авторитетов в 90-е наводили ужас слухи о существовании в недрах спецслужб особого секретного отряда "Белая стрела", который безжалостно уничтожал отморозков. Что об этом известно, Лайф писал здесь.

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ТАСС

Никита Осипов
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