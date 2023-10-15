Чем известен одиозный киллер из 1990-х годов Саша Солдат, который скоро выйдет на свободу Почему участник ореховско-медведковской банды Александр Пустовалов считался суперкиллером, как наводил ужас на конкурентов из других ОПГ, сколько жертв на его совести и почему всё могло бы быть по-другому. 14 октября, 22:41 Одиозный киллер из 1990-х, совершивший 22 убийства, Александр Пустовалов. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

В ноябре 2023 года из исправительно-трудовой колонии № 9 в Тверской области планирует выйти на свободу печально известный участник ореховско-медведковской ОПГ Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. В местах не столь отдалённых этот человек отбыл в общей сложности 24 года за 22 убийства.

Паренёк с окраины

Александр Пустовалов родился в Москве в 1973 году, окончил восемь классов, работал на машиностроительном заводе имени Хруничева, в армии служил в морской пехоте. Вернувшись, попал в водоворот бандитских разборок. Впрочем, всё происходило постепенно. Сначала намерения у дембеля были самые благородные: хотел служить в СОБРе. Но федералы ему отказали, объяснив, что без высшего образования в отряде делать нечего. Идти патрулировать улицы в разгар 90-х он сам не захотел.

Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Судьба свела его с ореховскими. Знакомство состоялось в кафе, принадлежавшем бандиту по кличке Белок — Дмитрию Белкину. В заведении возник конфликт, тогда Пустовалов буквально раскидал нападавших на него бандитов. После этого случая ему объяснили, что претензий к нему не имеют, но могут дать работу в охранной фирме. И Пустовалов пошёл.

Он не сразу понял, во что ввязался, а когда понял, было поздно — он оказался невольным соучастником заказного убийства. Дёргаться не стал, сразу же сообразил, что чревато. Просто спросил, сколько за такое платят. Удивился, узнав сумму, — она была внушительной. И стал работать на ореховских.

Ствол, нож и удавка

Много позже сотрудники прокуратуры будут отмечать, что Саша Солдат никогда не был похож на обычного бандюка из 90-х, боевики которых имели определённый облик: гора мышц и никакой фантазии. Киллер же имел интеллект выше среднего, знал английский, по его речи было сложно догадаться, что перед тобой преступник. К работе относился "с огоньком", любил неожиданные ходы, обожал риск, но при этом был хладнокровен, к заказам подходил творчески, никогда не повторялся.

Своё первое убийство совершил в конце лета 1995 года — убил положенца Александра Бенджамо из ассирийской мафии. Всё было довольно просто: вместе с ещё одним криминальным авторитетом — Геннадием Уткиным — положенец приехал в кафе, где ореховские набили ему стрелку, подошёл к столику, где сидели Пустовалов с напарником. Ореховские в разговоры вступать не стали, сразу открыли огонь на поражение. Бенджамо и Уткин были убиты. В 1996 году Пустовалов с напарником убили авторитета Кутепова — его просто подождали, сидя в машине у подъезда.

В 1996 году Пустовалов с напарником убили авторитета Кутепова у подъезда. Фото © Shutterstock

В конце этого же года Пустовалов лишил жизни ещё двоих широко известных криминальных лидеров кунцевской ОПГ — Калигина и Панина. И пошло-поехало: перестрелки в барах и кафе и трупы, трупы, трупы... Коптевские, греки, свои, ореховские. Саша Солдат оказался на удивление хладнокровным — он убивал не только из огнестрела, но и перерезал глотки, душил, расчленял трупы, прятал останки.

Убийство Солоника и связь с "Белой стрелой"

Поговаривали, что, как многие преступники из 90-х, Пустовалов в одно время подсел на наркотики. Но быстро завязал после того, как ему велели ликвидировать двух ореховских бандитов — Мещенко и Горюшкина, которые провинились перед главарями как раз своим пристрастием к зелью. Пустовалов задание выполнил, дружков расчленил, сложил в сумки и опустил их в озеро Круглое. Останки их так никогда и не были найдены.

Но самым известным убийством, совершённым Пустоваловым с подельниками, стало убийство наёмного киллера Александра Солоника.

Убитый Сашей Солдатом киллер Александр Солоник. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

По официальной версии, Пустовалова наняли потому, что ореховский авторитет Буторин по кличке Ося решил, что Солоник слишком много знает и представляет собой опасность для него, Буторина. Сначала на вилле в Греции, где Солоник отдыхал с моделью Светланой Котовой, была установлена прослушка. Убедившись, что Солоник действительно собирается убить его, Буторин отправил в Грецию исполнителей, среди которых был и Пустовалов. Именно он задушил Солоника и Котову, ставшую невольной свидетельницей убийства. Причём если Солоника бандиты закопали в лесу целиком, то тело девушки Пустовалов расчленил в ванной и сложил в чемодан, который тоже зарыли.

Именно из-за этого преступления Пустовалова и других преступников из ореховской ОПГ стали связывать с тайной организацией российских силовиков "Белая стрела", которая организовывала ликвидацию бандитов по всей стране. Позже выяснится, что один из людей, сопровождавших преступников в поездке в Грецию, был, без сомнения, связан с государственными силовыми структурами. Также бандиты имели по несколько загранпаспортов — въезжали по одним документам, выезжали по другим. Помимо этого, у ореховских был схожий почерк — так же как и силовики, они работали "тройками" и "двойками".

Известно, что и у самого Пустовалова были высокие покровители. Например, он признавался, что имел не один военный билет. Когда ему показалось, что сотрудники московской прокуратуры подобрались к нему чересчур близко, он просто вытащил запасной военник и ушёл служить по контракту, выпав из поля зрения силовых ведомств.

Закономерный результат

Сколь верёвочке не виться, а конец всегда один. В 1999 году Пустовалова арестовали. На допросах он был спокоен, сотрудничал со следствием. Его дело раскручивали пять лет, в 2004 году его "закрыли" на 22 года. Позже состоялось ещё два судебных заседания. Если бы по нашему законодательству сроки суммировали, то шансов выйти на свободу у Пустовалова не было бы. Но российский суд всё ещё гуманный. В итоге общий срок отсидки составил 24 года. Сидел Пустовалов довольно беспокойно: на него было наложено 80 взысканий, восемь раз заключённого помещали в карцер, 12 — в штрафной изолятор, дважды — в одиночку. Пустовалов пытался добиться перевода в колонию-поселение в 2021 году, но суд оставил его в колонии общего режима.

В 2004 году Пустовалову дали 22 года колонии общего режима. Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Несмотря на то что Саше Солдату уже 50 лет, силовики опасаются, что, выйдя на свободу, сидеть на месте он не будет, а обязательно что-нибудь затеет — слишком деятельная и творческая натура. Чтобы этого не произошло, три года Пустовалов будет находиться под административным надзором: ему запретят выходить из дома по ночам, покидать Москву и обяжут два раза в месяц отмечаться в полиции.

Некоторые силовики считают, что, если бы Александр Пустовалов жил в другое время, всё могло бы быть совсем по-другому. Не взяли бы в СОБР, так пошёл бы в ЧОП или нанялся бы в ЧВК, служил бы по контракту. Был бы героем, а не преступником. Хотя и не факт.

Авторы Александр Лаврентьев