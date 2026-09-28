Саша Солдат: кто это, за что сидел и где сейчас бывший киллер ореховских Оглавление Где сейчас Саша Солдат и чем он занимается Кто такой Саша Солдат: коротко о главном Путь в ореховскую ОПГ Убийство Солоника и другие преступления Приговор: за что и на сколько осудили Почему Саша Солдат не получил пожизненное Фильмы и интервью о Саше Солдате Саша Солдат и Лёша Солдат: в чём разница Часто задаваемые вопросы Кто такой Саша Солдат — Александр Пустовалов из ореховской ОПГ: за что осуждён, сколько отсидел, когда вышел на свободу и где бывший киллер живёт сейчас. 25972 25972 Обложка: Александр Пустовалов, архивный снимок 1999 года. Фото © Wikipedia.

Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, был киллером ореховской ОПГ и провёл за решёткой 24 года. В сентябре 2026-го журналисты впервые сняли его на свободе. Life.ru рассказывает, за что он сидел и где живёт сейчас.

Где сейчас Саша Солдат и чем он занимается

Пустовалов на свободе, сентябрь 2026 года. Кадр © SHOT.

Саша Солдат жив и находится на свободе. Александр Пустовалов полностью отбыл 24-летний срок в исправительной колонии № 9 строгого режима в Тверской области. О том, что Пустовалов вышел из колонии 18 ноября 2023 года, сообщили РИА «Новости». По данным СМИ, из колонии его вывезли на несколько дней раньше, без огласки: так он хотел избежать внимания журналистов и бывших подельников.

Ещё до освобождения Нелидовский межрайонный суд установил над ним административный надзор на три года. Суд запретил ему выходить из дома по ночам и покидать Москву без разрешения, а также обязал дважды в месяц отмечаться в полиции. После выхода Пустовалов не давал интервью и не появлялся на людях. Долгое время в открытом доступе был только его чёрно-белый снимок 1999 года.

В сентябре 2026 года журналисты впервые сняли Пустовалова на свободе. Сейчас ему 53 года. По данным SHOT, он живёт с семьёй в Подмосковье и ждёт окончания надзора, официально не работает и избегает публичности. Срок надзора, который суд назначил в 2023 году, составляет три года, так что ограничения должны снять в ноябре 2026-го. После этого семья, как утверждает SHOT, может переехать в США.

Кто такой Саша Солдат: коротко о главном

Кто такой Саша Солдат? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Путь в ореховскую ОПГ

В 1996 году Пустовалов с напарником убили авторитета Кутепова у подъезда. Фото © Shutterstock

Александр Пустовалов родился в Москве в 1973 году, окончил восемь классов, работал на машиностроительном заводе имени Хруничева, в армии служил в морской пехоте. Вернувшись, попал в водоворот бандитских разборок. Впрочем, всё происходило постепенно. Сначала намерения у дембеля были самые благородные: хотел служить в СОБРе. Но федералы ему отказали, объяснив, что без высшего образования в отряде делать нечего. Идти патрулировать улицы в разгар 90-х он сам не захотел.

Судьба свела его с ореховскими. Знакомство состоялось в кафе, принадлежавшем бандиту по кличке Белок — Дмитрию Белкину. В заведении возник конфликт, тогда Пустовалов буквально раскидал нападавших на него бандитов. После этого случая ему объяснили, что претензий к нему не имеют, но могут дать работу в охранной фирме. И Пустовалов пошёл.

Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Он не сразу понял, во что ввязался, а когда понял, было поздно — он оказался невольным соучастником заказного убийства. Дёргаться не стал, сразу же сообразил, что чревато. Просто спросил, сколько за такое платят. Удивился, узнав сумму, — она была внушительной. И стал работать на ореховских.

Убийство Солоника и другие преступления

Александр Солоник. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Первое убийство Пустовалов совершил летом 1995 года: вместе с напарником он застрелил лидеров ассирийской группировки в центре Москвы. Затем были убийства участников коптевской и кунцевской группировок, коммерсантов и членов собственной ОПГ, которые провинились перед главарями. По материалам дел, он применял оружие и удушение, а тела нескольких жертв прятал. Часть останков так и не нашли.

Самое известное преступление Саши Солдата — убийство другого киллера, Александра Солоника (Саши Македонского). После побега из «Матросской Тишины» Солоник скрывался в Греции. Буторин решил, что тот опасен для него, и отправил туда группу исполнителей. По данным обвинения, 31 января 1997 года на вилле под Афинами Пустовалов убил Солоника, а затем и его спутницу, фотомодель Светлану Котову, которая стала свидетельницей.

После этого дела в прессе появились версии о связи ореховских с «Белой стрелой». Так называли тайную структуру силовиков, которой молва приписывала расправы над бандитами. Журналисты обращали внимание на поддельные загранпаспорта исполнителей и их манеру работать «двойками» и «тройками». Доказательств существования такой структуры нет. Сам Пустовалов рассказывал, что имел несколько военных билетов.

Приговор: за что и на сколько осудили

В 2004 году Пустовалову дали 22 года колонии общего режима. Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Пустовалова задержали 19 ноября 1999 года возле дома матери. Сопротивления он не оказал и на допросах сразу начал давать показания. Дело расследовали почти пять лет. В мае 2004 года суд приговорил его к 22 годам заключения. В 2005-м к делу добавили убийство Солоника и Котовой, срок вырос до 23 лет. В декабре 2016 года Одинцовский городской суд признал его виновным ещё в четырёх убийствах, итоговый срок составил 24 года.

Данные о числе доказанных эпизодов в СМИ расходятся. Чаще всего называют 22 убийства, «Лента.ру» по сумме трёх приговоров насчитывает 25, «Коммерсантъ» писал о 13. По версии следствия, на счету Пустовалова около 30 жертв. В колонии он получил 80 взысканий, восемь раз попадал в карцер и 12 раз в штрафной изолятор. Дважды суд отказал ему в УДО, а в 2021 году не разрешил перевод в колонию-поселение.

Первые годы после приговора Пустовалов провёл во Владимирском централе, затем его этапировали в Тверскую область. По данным РИА «Новости», с 2017 года в колонии он работал сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей.

Почему Саша Солдат не получил пожизненное

Главная причина — сотрудничество со следствием. Пустовалов дал показания против лидеров группировки Сергея Буторина и Дмитрия Белкина, а также против других киллеров ОПГ. Как объяснял подполковник в запасе Михаил Игнатов, который в 1999 году участвовал в оперативной разработке Пустовалова, тот с первого дня давал показания и помогал оперативникам. К тому же по совокупности преступлений сроки не складываются простым сложением. Когда в 2005 и 2016 годах выносили новые приговоры, суды лишь частично присоединяли к ним прежний срок, поэтому итог вырос всего на два года.

Как сейчас выглядит киллер «ореховских» Саша Солдат. Видео © Telegram / SHOT

В сентябре 2026 года проект SHOT CRIME представил документальный фильм «Я Солдат: судьба киллера». По словам авторов, они построили его на материалах уголовного дела и разыскали Пустовалова после освобождения. Озвучил фильм диктор Сергей Полянский, чей голос знаком по телепрограммам о криминале. О публичных интервью самого Пустовалова после выхода на свободу не сообщалось. Его показания на следствии и в суде в разные годы цитировали газеты и телеканалы. Других документальных фильмов, целиком посвящённых Пустовалову, с подтверждённым названием в открытых источниках нет.

Саша Солдат и Лёша Солдат: в чём разница

Это два разных человека. Лёша Солдат — Алексей Шерстобитов, 1967 года рождения, киллер медведковской и ореховской группировок. Его задержали в 2006 году, а в 2008-м приговорили к 23 годам колонии строгого режима за 12 доказанных убийств и покушений. По данным СМИ, срок истекает в 2029 году, а сообщения о его УДО в УФСИН опровергали. Как сложились судьбы других известных киллеров, Life.ru рассказывал отдельно.

Часто задаваемые вопросы

Жив ли Саша Солдат? Да. На сентябрь 2026 года Александр Пустовалов жив и находится на свободе.

Да. На сентябрь 2026 года Александр Пустовалов жив и находится на свободе. Где сейчас Саша Солдат? По данным SHOT, он живёт с семьёй в Подмосковье. Административный надзор истекает в ноябре 2026 года.

По данным SHOT, он живёт с семьёй в Подмосковье. Административный надзор истекает в ноябре 2026 года. Сколько лет отсидел Саша Солдат? 24 года: с ареста в ноябре 1999-го до освобождения в ноябре 2023-го.

24 года: с ареста в ноябре 1999-го до освобождения в ноябре 2023-го. Когда Саша Солдат вышел на свободу? В ноябре 2023 года, из ИК-9 в Тверской области. Официально об освобождении сообщили 18 ноября.

В ноябре 2023 года, из ИК-9 в Тверской области. Официально об освобождении сообщили 18 ноября. Саша Солдат и Лёша Солдат — это один человек? Нет. Саша Солдат — Александр Пустовалов, Лёша Солдат — Алексей Шерстобитов. Оба работали на ореховских, но судили их по разным делам.

Авторы Александр Лаврентьев