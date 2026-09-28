Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Саша Солдат: кто это, за что сидел и где сейчас бывший киллер ореховских

Оглавление
Где сейчас Саша Солдат и чем он занимается
Кто такой Саша Солдат: коротко о главном
Путь в ореховскую ОПГ
Убийство Солоника и другие преступления
Приговор: за что и на сколько осудили
Почему Саша Солдат не получил пожизненное
Фильмы и интервью о Саше Солдате
Саша Солдат и Лёша Солдат: в чём разница
Часто задаваемые вопросы

Кто такой Саша Солдат — Александр Пустовалов из ореховской ОПГ: за что осуждён, сколько отсидел, когда вышел на свободу и где бывший киллер живёт сейчас.

Опубликовано 14 октября 2023, 22:41
Обновлено 28 сентября, 09:30
25972
Обложка: Александр Пустовалов, архивный снимок 1999 года. Фото © Wikipedia.

Обложка: Александр Пустовалов, архивный снимок 1999 года. Фото © Wikipedia.

Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, был киллером ореховской ОПГ и провёл за решёткой 24 года. В сентябре 2026-го журналисты впервые сняли его на свободе. Life.ru рассказывает, за что он сидел и где живёт сейчас.

Где сейчас Саша Солдат и чем он занимается

Пустовалов на свободе, сентябрь 2026 года. Кадр © SHOT.

Пустовалов на свободе, сентябрь 2026 года. Кадр © SHOT.

Саша Солдат жив и находится на свободе. Александр Пустовалов полностью отбыл 24-летний срок в исправительной колонии № 9 строгого режима в Тверской области. О том, что Пустовалов вышел из колонии 18 ноября 2023 года, сообщили РИА «Новости». По данным СМИ, из колонии его вывезли на несколько дней раньше, без огласки: так он хотел избежать внимания журналистов и бывших подельников.

Ещё до освобождения Нелидовский межрайонный суд установил над ним административный надзор на три года. Суд запретил ему выходить из дома по ночам и покидать Москву без разрешения, а также обязал дважды в месяц отмечаться в полиции. После выхода Пустовалов не давал интервью и не появлялся на людях. Долгое время в открытом доступе был только его чёрно-белый снимок 1999 года.

В сентябре 2026 года журналисты впервые сняли Пустовалова на свободе. Сейчас ему 53 года. По данным SHOT, он живёт с семьёй в Подмосковье и ждёт окончания надзора, официально не работает и избегает публичности. Срок надзора, который суд назначил в 2023 году, составляет три года, так что ограничения должны снять в ноябре 2026-го. После этого семья, как утверждает SHOT, может переехать в США.

Кто такой Саша Солдат: коротко о главном

Кто такой Саша Солдат? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Кто такой Саша Солдат? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Путь в ореховскую ОПГ

В 1996 году Пустовалов с напарником убили авторитета Кутепова у подъезда. Фото © Shutterstock

В 1996 году Пустовалов с напарником убили авторитета Кутепова у подъезда. Фото © Shutterstock

Александр Пустовалов родился в Москве в 1973 году, окончил восемь классов, работал на машиностроительном заводе имени Хруничева, в армии служил в морской пехоте. Вернувшись, попал в водоворот бандитских разборок. Впрочем, всё происходило постепенно. Сначала намерения у дембеля были самые благородные: хотел служить в СОБРе. Но федералы ему отказали, объяснив, что без высшего образования в отряде делать нечего. Идти патрулировать улицы в разгар 90-х он сам не захотел.

Судьба свела его с ореховскими. Знакомство состоялось в кафе, принадлежавшем бандиту по кличке Белок — Дмитрию Белкину. В заведении возник конфликт, тогда Пустовалов буквально раскидал нападавших на него бандитов. После этого случая ему объяснили, что претензий к нему не имеют, но могут дать работу в охранной фирме. И Пустовалов пошёл.

Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Александр Пустовалов, он же Саша Солдат. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Он не сразу понял, во что ввязался, а когда понял, было поздно — он оказался невольным соучастником заказного убийства. Дёргаться не стал, сразу же сообразил, что чревато. Просто спросил, сколько за такое платят. Удивился, узнав сумму, — она была внушительной. И стал работать на ореховских.

Убийство Солоника и другие преступления

Александр Солоник. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Александр Солоник. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Первое убийство Пустовалов совершил летом 1995 года: вместе с напарником он застрелил лидеров ассирийской группировки в центре Москвы. Затем были убийства участников коптевской и кунцевской группировок, коммерсантов и членов собственной ОПГ, которые провинились перед главарями. По материалам дел, он применял оружие и удушение, а тела нескольких жертв прятал. Часть останков так и не нашли.

Самое известное преступление Саши Солдата — убийство другого киллера, Александра Солоника (Саши Македонского). После побега из «Матросской Тишины» Солоник скрывался в Греции. Буторин решил, что тот опасен для него, и отправил туда группу исполнителей. По данным обвинения, 31 января 1997 года на вилле под Афинами Пустовалов убил Солоника, а затем и его спутницу, фотомодель Светлану Котову, которая стала свидетельницей.

После этого дела в прессе появились версии о связи ореховских с «Белой стрелой». Так называли тайную структуру силовиков, которой молва приписывала расправы над бандитами. Журналисты обращали внимание на поддельные загранпаспорта исполнителей и их манеру работать «двойками» и «тройками». Доказательств существования такой структуры нет. Сам Пустовалов рассказывал, что имел несколько военных билетов.

Приговор: за что и на сколько осудили

В 2004 году Пустовалову дали 22 года колонии общего режима. Фото © ТАСС / Юрий Тутов

В 2004 году Пустовалову дали 22 года колонии общего режима. Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Пустовалова задержали 19 ноября 1999 года возле дома матери. Сопротивления он не оказал и на допросах сразу начал давать показания. Дело расследовали почти пять лет. В мае 2004 года суд приговорил его к 22 годам заключения. В 2005-м к делу добавили убийство Солоника и Котовой, срок вырос до 23 лет. В декабре 2016 года Одинцовский городской суд признал его виновным ещё в четырёх убийствах, итоговый срок составил 24 года.

Данные о числе доказанных эпизодов в СМИ расходятся. Чаще всего называют 22 убийства, «Лента.ру» по сумме трёх приговоров насчитывает 25, «Коммерсантъ» писал о 13. По версии следствия, на счету Пустовалова около 30 жертв. В колонии он получил 80 взысканий, восемь раз попадал в карцер и 12 раз в штрафной изолятор. Дважды суд отказал ему в УДО, а в 2021 году не разрешил перевод в колонию-поселение.

Первые годы после приговора Пустовалов провёл во Владимирском централе, затем его этапировали в Тверскую область. По данным РИА «Новости», с 2017 года в колонии он работал сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей.

Почему Саша Солдат не получил пожизненное

Главная причина — сотрудничество со следствием. Пустовалов дал показания против лидеров группировки Сергея Буторина и Дмитрия Белкина, а также против других киллеров ОПГ. Как объяснял подполковник в запасе Михаил Игнатов, который в 1999 году участвовал в оперативной разработке Пустовалова, тот с первого дня давал показания и помогал оперативникам. К тому же по совокупности преступлений сроки не складываются простым сложением. Когда в 2005 и 2016 годах выносили новые приговоры, суды лишь частично присоединяли к ним прежний срок, поэтому итог вырос всего на два года.

Фильмы и интервью о Саше Солдате

Как сейчас выглядит киллер «ореховских» Саша Солдат. Видео © Telegram / SHOT

В сентябре 2026 года проект SHOT CRIME представил документальный фильм «Я Солдат: судьба киллера». По словам авторов, они построили его на материалах уголовного дела и разыскали Пустовалова после освобождения. Озвучил фильм диктор Сергей Полянский, чей голос знаком по телепрограммам о криминале. О публичных интервью самого Пустовалова после выхода на свободу не сообщалось. Его показания на следствии и в суде в разные годы цитировали газеты и телеканалы. Других документальных фильмов, целиком посвящённых Пустовалову, с подтверждённым названием в открытых источниках нет.

Саша Солдат и Лёша Солдат: в чём разница

Это два разных человека. Лёша Солдат — Алексей Шерстобитов, 1967 года рождения, киллер медведковской и ореховской группировок. Его задержали в 2006 году, а в 2008-м приговорили к 23 годам колонии строгого режима за 12 доказанных убийств и покушений. По данным СМИ, срок истекает в 2029 году, а сообщения о его УДО в УФСИН опровергали. Как сложились судьбы других известных киллеров, Life.ru рассказывал отдельно.

Часто задаваемые вопросы

  • Жив ли Саша Солдат? Да. На сентябрь 2026 года Александр Пустовалов жив и находится на свободе.
  • Где сейчас Саша Солдат? По данным SHOT, он живёт с семьёй в Подмосковье. Административный надзор истекает в ноябре 2026 года.
  • Сколько лет отсидел Саша Солдат? 24 года: с ареста в ноябре 1999-го до освобождения в ноябре 2023-го.
  • Когда Саша Солдат вышел на свободу? В ноябре 2023 года, из ИК-9 в Тверской области. Официально об освобождении сообщили 18 ноября.
  • Саша Солдат и Лёша Солдат — это один человек? Нет. Саша Солдат — Александр Пустовалов, Лёша Солдат — Алексей Шерстобитов. Оба работали на ореховских, но судили их по разным делам.
Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых
Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых
BannerImage
Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!