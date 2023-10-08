Секретная "Белая стрела": Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых На суровых бойцов ОПГ и криминальных авторитетов в 90-е годы наводили ужас слухи о существовании в недрах спецслужб особого секретного отряда "Белая стрела", который безжалостно уничтожал отморозков. Что об этом известно? 7 октября, 22:42 В конце лихих 90-х по России прокатился слух о том, что в силовых структурах России существует спецотдел, занимающийся ликвидацией самых наглых и одиозных бандитов. Обложка © ТАСС / Александр Алпаткин

В конце лихих 90-х по России прокатился слух о том, что в силовых структурах России существует спецотдел, занимающийся ликвидацией самых наглых и одиозных бандитов. Группу мстителей прозвали "Белой стрелой". Считалось, что в организации работают умные и рисковые люди, которые творчески подходят к исполнению обязанностей. И хотя официальные органы хранили по этому поводу молчание, в существовании "Белой стрелы" были уверены даже сотрудники московской прокуратуры — слишком многое они не могли объяснить при расследовании заказных убийств главарей ОПГ.

Криминальный дуэт

Всё началось с того, что в 1999 году в Москве некий нетрезвый гражданин Л. въехал на машине в один из дорогих автосалонов. Он был явно не в себе, вёл себя агрессивно и размахивал то служебным удостоверением, то оружием, так что местная охрана решила с ним не связываться, а вызвала ППС.

Нетрезвого Л. задержали. При обыске в его машине было найдено несколько нелегальных стволов, что только добавило к нему вопросов. Впрочем, сначала большое значение задержанию не придали — в те годы в стране было много подобных "братков", вообразивших, что теперь можно как в песне: "Мы будем жить теперь по-новому", и решавших свои проблемы силовыми методами. Удивить этим было сложно.

Но оказалось, что гражданин не просто нетрезв, но находится, как теперь принято говорить, под веществами. Когда вещества стали выветриваться, началась ломка. Гражданин стал давать показания. И от этих показаний у следователей глаза полезли на лоб.

Следователей поразил метод убийства, который описывали подозреваемые. Он был весьма схож с методами знаменитой ореховской группировки. Фото © Shutterstock

Гражданин стал рассказывать, что является членом той самой "Белой стрелы". Что задания сверху выполняются группами по три человека — "тройками", но что он сам работал в "двойке" с неким гражданином З., которого тоже вскоре задержали. Задания З. получал через "одного человека", о вышестоящих чиновниках "двойка" ничего не знала. Задания были стандартными: слежка (то есть выслеживание жертвы, составление её расписания) и зачистка — то есть ликвидация. Чтобы дело спорилось, оружие возили в карманах на дверцах автомобилей, а взрывчатку — в багажнике или под полом.

Таинственное исчезновение

Следователей поразил метод убийства, который описывали подозреваемые. Он был весьма схож с методами знаменитой ореховской группировки. "Двойка", спокойно сидя в машине, выслеживала своих жертв у известного в те годы кафе "Ташкент" на Мантулинской улице. Когда жертва с охраной выходила из кафе, садилась в машину и отъезжала, Л. и З. следовали за ней и в безлюдном месте подрезали авто бандитов или устраивали небольшое ДТП.

Кровь у бандитов тогда разгоралась и от меньшего. Они останавливались, открывали двери авто и выходили, чтобы разобраться "с лохами", которые посмели их подрезать или стукнуть машину шефа. Тут вооружённая до зубов "двойка" выходила из авто и уничтожала всех, кто был в бандитской тачке, включая главаря.

Следователи, расследовавшие убийство, как правило, оставались "в непонятках". Кто убил? Зачем? За что? Бог весть... Тем более что подобных дел было много, большая часть из них оставалась на уровне района, где в те годы шансов на тщательное расследование почти не было.

Тем не менее в столичном Управлении по расследованию бандитизма и убийств при прокуратуре всё чаще появлялась информация о "восьмёрке" цвета "мурена", которую видели на месте преступления. Сама по себе такая машина редкостью не являлась, да и цвет был популярный. Но оказалось, что у задержанных была именно такая машина. Бинго!

В один прекрасный день криминальный дуэт таинственным образом исчез из СИЗО. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

В прокуратуре уже потирали руки в надежде раскрыть несколько серьёзных висяков, но всё было напрасно. В один прекрасный день криминальный дуэт таинственным образом исчез из СИЗО. Найти его не смогли. Сотрудники изолятора уверяли, что подозреваемые "на этапе". Но там их не было. Больше о них никто не слышал.

Киллеры на службе государства

"Двойка" "Белой стрелы" загадочно испарилась, но вопросы и подозрения остались. И касались они не только граждан Л. и З., но и других персонажей. Многие указывали на то, что методы ореховских один в один похожи на методы "Белой стрелы". В связях с силовыми структурами, например, подозревали известного киллера ореховской ОПГ Сашу Солдата — Александра Пустовалова.

Этот человек был непохож на обычных боевиков. Он знал себе цену, был умён, служил в морской пехоте, имел развитую речь, знал английский. К делу подходил творчески, повторяться не любил, зато любил удивлять импровизациями. Например, одну из жертв он выследил, притворившись бомжом. Несколько дней небритый и грязный человек спокойно сидел возле дома, где жил "объект", и следил за его перемещениями. Затем, выбрав наиболее удачный момент, "бомж" просто достал пистолет и убил "цель".

Внешне Пустовалов не был похож на бандита: невысокий, худощавый, слегка подкачанный. Думающий, дерзкий. В общем, достойный противник. Однажды, уходя от погони, он сбросил оружие, где бы вы думали? На территории здания Генеральной прокуратуры. Знал: там искать точно не будут. А в 1997 году выполнил заказ прямо перед дверями ГУ МВД Москвы, расстреляв из калаша автомобиль главаря коптевской ОПГ Василия Наумова.

Саша Солдат расстрелял из калаша автомобиль главаря коптевской ОПГ. Фото © Shutterstock

О том, что Пустовалов мог быть в "тройке" "Белой стрелы", говорит и тот факт, что сразу после армии он пытался утроиться на работу в СОБР, но его не взяли — не было высшего образования. К ореховским попал случайно: обладая горячим нравом, подрался в кафе, принадлежавшем одному из лидеров ОПГ — Дмитрию Белкину, умело раскидал противников, и его "пригласили" на работу в "охранную фирму".

Работал в "тройке". После очередного "заказа" понял, что стал соучастником убийства, но не испугался, а лишь спросил, сколько платят. Присвистнул, когда назвали сумму. Так бывший морпех стал киллером. Возможно, часть заказов, которые он выполнял, шла от "Белой стрелы". Однажды киллер подсел на наркоту, но бросил. Сделать это его заставил неожиданный заказ, который пришёл на двух боевиков группировки. Причиной стала их наркозависимость. Бандиты вывезли товарищей на дачу, где Пустовалов их убил, расчленил и утопил останки в озере Круглом. После чего сам завязал с наркотиками.

В пользу связи Пустовалова с силовиками говорит и тот факт, что, когда следователи в первый раз вышли на него, он узнал об этом и... ушёл служить в морпехи "по другому военному билету". А во время убийства ореховскими знаменитого наёмного убийцы Александра Солоника киллеров в Греции сопровождал человек, чья принадлежность к силовым структурам не вызывала сомнений. Ещё одна интересная подробность: убийцы въехали в Грецию по одним паспортам, а выехали по другим. Сделать это без содействия госорганов практически невозможно. Тут уж вопросы возникают и к самому Солонику, который чудесным образом сбежал из СИЗО, а охранник, помогавший ему в этом, просто исчез.

Дело под грифом "секретно"

Любопытно, что сами авторитеты, знали о "Белой стреле" ещё раньше, чем была задержана "двойка" Л. и З. За год до событий саратовский положенец Тигран Петросян заявлял журналистам, что местный начальник РУБОПа по кличке Лом (Ломтиков) — член "Белой стрелы". Он даже пытался сместить Ломтикова: некий гражданин Халилов подал заявление, что Лом якобы создал в Саратове ОПГ и виновен в убийстве. Случилось это сразу после того, как местные силовики задержали 12 боевиков Петросяна, а ещё двое подручных бандита были убиты, вернее сказать, умерли под пытками. Это были Нилов и Трусов. Был Петросян прав в отношении Ломтикова или нет, по прошествии лет судить не берёмся. Но факт остаётся фактом: Ломтиков из КПЗ вышел, дело в отношении него прекратили, а Халилов вдруг заявил, что написал заявление... под давлением сотрудников МВД!

Сам Петросян смерти избежать не сумел. После неудачного покушения он уехал в Москву, сменил фамилию, но в ноябре 2000 года был убит "двойкой" киллеров у дома № 3 на улице Маршала Катукова. В него попало 18 пуль из пистолетов-пулемётов "Скорпион". Во время следствия выяснилось, что саратовское дело Ломтикова для московских силовиков закрыто: на нём стоял гриф "секретно". Сам Ломтиков позже возглавил городскую криминальную милицию.

Ситуация изменилась

Итак, "Белая стрела" существовала. Оперативники и наёмники действовали "тройками" и "двойками". Последние, очевидно, получали вознаграждение. И те и другие нередко выходили из повиновения и совершали ошибки.

Остаётся открытым вопрос всех вопросов: решала ли организация проблемы бандитизма в России. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Именно поэтому выхода наверх не имели. Проследить, куда ведут ниточки, сейчас уже невозможно. Остаётся открытым вопрос всех вопросов: решала ли организация проблемы бандитизма в России или одновременно с этим закрывала какие-то свои финансовые вопросы? Не будем идеалистами, одно совсем не исключает другого. Как не исключается и возможность того, что периодически под прицел убийц могли попадать невинные люди, как это случилось, например, с девушкой Солоника, моделью Светланой Котовой, ставшей невольной свидетельницей убийства. Её задушил Пустовалов, а потом расчленил тело в ванной.

"Белой стреле" до сих пор приписывают убийства положенцев Отари Квантришвили, Гайка Геворкяна, Гиви Берадзе, Виктора Рязанского. В 1995 году некая "двойка" расправилась с верхушкой чикуновской ОПГ — был убит основатель группировки Игорь Чикуновский и 13 его подельников. В 1996 году по стране прокатилась серия похищений уголовных авторитетов. Они пропадали целыми бандами по 11–12 человек сразу. Их увозили в машинах, и больше их никто никогда не видел. В 2000 году в Чехове был найден гаражный бокс, под полом которого нашли шесть бандитских трупов — каждого убили выстрелом в затылок из ТТ.

Методы были жестокими. Но если вспомнить всё, что творили в 1990-х сами бандиты, жестокость уже не кажется неоправданной. В общем-то, если бы "Белой стрелы" и не существовало, её нужно было придумать.

Существует ли "Белая стрела" сейчас, во время СВО? На этот вопрос силовики отвечают однозначно — нет. Ситуация с безопасностью в стране совершенно иная. Почти всё, что происходит на улицах городов, сразу попадает на видео и утекает в Сеть. Всё предельно прозрачно. Сейчас проще прислать к преступнику "человека с ручкой и папкой" и закрыть его навсегда, чем прибегать к незаконным методам.

Можно ли бороться с криминалом, устраивая секретные расправы без суда и следствия? 0 Нет, у нас правовое государство, бандитов должны судить по закону Можно, это самый быстрый и эффективные способ Я бы сам записался в такой отряд, чтобы уничтожать отморозков Я надеюсь на честную работу наших силовиков

Авторы Александр Лаврентьев