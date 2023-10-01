Кого сажать, а кого казнить: Какое имя может привести за решетку Мало кто будет отрицать, что имя влияет на человека. Кому следует быть осторожнее в словах и поступках, чтобы не лишиться свободы. 30 сентября, 22:43 Какое имя может привести за решетку. Обложка © Кадр из фильма “Выстрел в пустоту” режиссер и сценарист Рик Роман Во / Kinopoisk.ru

Современность: от Александра до Али

Работники УФСИН по этому поводу говорят просто: какое мужское или женское имя наиболее распространено в регионе, с такими именами больше всего заключенных за решеткой.

Сейчас по России среди сидельцев наиболее распространены имена Александр, Юрий (он же Жора), Владимир, Валерий, Сергей, Руслан, Виктор и Николай. Шансов попасть за решетку у мужчин с именами Григорий, Евгений, Константин или Анатолий значительно меньше. Еще реже в камерах встречаются мужчины с именем Эдуард. Среди женщин много таких имен как Дарья, Галина, Наталья, Тамара, Татьяна, Елена и Валентина.

Фото © ТАСС / Семен Майстерман

В последнее время в местах не столь отдаленных идет явный перекос в сторону этнических группировок и гостей из Средней Азии. Поэтому на зоне стало много Али, Саидов, Хикметов, Тимуров, Тенгизов, Гиви, Самвэлов, Ильдаров и даже Давидов.

Суровый XX век: от Ивана до Вульфа

Но так было не всегда. Например, в середине XX века среди зеков и зэчек были распространены совсем иные имена. Среди заключенных русской национальности чаще всего встречались Иваны, Никифоры, Мироны, Фёдоры, Павлы, Ирины, Софьи, Анны и Ларисы. Этнические имена тоже были, но характер их был иным. Никакой Средней Азии. Скорее, Запад России и Европа: Польша, Чехословакия, Германия. Советские зэки носили имена Герц, Мечеслав, Вульф, Ян, Юдель, Чеслав, Леопольд.

Были за решеткой и люди с Кавказа – чаще всего у них встречалось имя Шамиль. Откуда-то появилось среди зэков и валлийское имя Балис и ближневосточное Фет-Али. Но тут можно понять – во времена революции огромные массы народов пришли в движение, все смешалось, вот и появились в лагерях за Полярным кругом такие странные имена людей из далеких стран. Но буквально через 20 лет все изменится, и в 1970-х годах на зоне в СССР будут преобладать имена Василий, Иван и Артем. Именно эти имена были наиболее распространены в СССР.

В Советское время женщины-заключенные чаще всего носили имена Наталья, Фая, Маруся, Соня, Лида, Ольга и Нина.

Известно, что до войны среди расстрелянных заключенных печально известного лагеря СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) были люди с именами Аркадий, Алексей, Василий, Виктор, Яков, Дмитрий, Михаил, Пётр, Фёдор, Сергей. Где-то в холодной соловецкой земле нашли последний приют Галактионы, Адольфы, Отто и даже Леонарды.

До революции: от Ивана до Софьи

Группа каторжников. 1849 год. Фото © Getty Images / Universal Images Group / Photo12

Если посмотреть на имена, распространенные среди преступников до революции в начале XX века, то окажется, что имена каторжан изменились мало. Например, казненные преступники носили имена Иван, Александр, Сергей, Степан, Антон, Прокопий, Анна и Елизавета, Зинаида и Евстолия.

А по острогам сидели по большей части Иваны да Василии. Кстати, именно благодаря этим самым Василиям в СССР заключенные долгое время называли друг друга «Васями». А «Иванами» называли заключенных, попавших за решетку по воле случая, не блатных. Любопытно, что до революции все было наоборот: «Иванами» называли воров в законе. Это «звание» в мире каторжан было равно генеральскому и давало полную неприкосновенность.

Были среди дореволюционных каторжан и заключенные с именами Матвей, Григорий, Семён, Николай, Роман. Встречались и иноземные имена, все больше польские, так как поляки то и дело поднимали восстания, норовя выскользнуть из-под Российского владычества. Поэтому в царской тюрьме томились Тадеушы, Евстахии, Бенедикты и Леопольды.

На Нерчинской каторге отбывали срок наказания женщины-революционерки и бытовички. Они носили имена Ольга, Шурочка, Настя, Маруся, Фанни, Дуняша, Параша, Ревекка, Анна, и Татьяна.

На Сахалине отбывали наказание Маркелы, Кирьяны и Харитоны. Например, смотритель Рыковской тюрьмы Ливин описывал в воспоминаниях каторжанина Маркела Фалумова, которого снабжал сахаром и который, улучив момент, бросился на него с ножом, чтобы убить.

В XIX веке среди казненных в Российской империи преступников встречаются имена Пахом, Софья, Андрей, Сергей, Иван, Соломон, Николай. Среди экзотических имен были такие как Нарцыз, Артур, Иероним, Валериан и Бейсангур.

На каторге: от Степана до Вавилы

В XVIII веке при Екатерине Великой казненные преступники носили имена Емельян, Тимофей, Василий, Иван, Артемий, Татьяна, Максим и Афанасий.

Художник Сергей Васильевич Иванов. Картина "Суд в Московском государстве". Фото © Wikpedia

А если уйти еще глубже в историю страны, в петровские времена, то среди каторжан всплывут такие русские имена как Мартын (Мартынко), Контрат (Кондратко), Кузьма, Вавило, Денис, Ефтифей, Сава, Ерёмка, Микулай (видимо, Микола или Николай). Окажутся на каторге в Сибири даже... Эрнст и Роберт. А так же Казимерко, Пашко (и Павел), Ромашко (видимо, Роман), ну и конечно же, Ивашко.

Если же посмотреть списки казненных в этом веке преступников, то окажется, что среди них встречаются имена Степан, Иван, Андрей, Алена, Илья, Самуил и Никита.

Авторы Александр Лаврентьев