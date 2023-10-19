Сын легенды русского рока Стаса Намина мог расправиться с родными из-за нравоучений
Мотивом для убийства родных Стаса Намина послужили разногласия в семье
Артём Микоян, Стас Намин и Роман Микоян. Обложка © t.me / SHOT
Мотивом для убийства тёщи и младшего сына легенды русского рока Стаса Намина послужили разногласия в семье. Старший сын расправился с близкими, потому что те начали учить его жизни — просили перестать употреблять наркотики и тусоваться, узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, 39-летнему Роману Микояну не нравились наставления и поучения его бабушки Полины Ткаченко и младшего брата Артёма. Родственники часто ругали его за различные передряги, в которые он попадал. Например, в 2020 году во время одной из тусовок Романа избили в центре Москвы и отобрали новый iPhone. Вчера же Микоян снова употребил наркотики, и, видимо, под действием веществ эмоции взяли верх. Он не выдержал критики, взялся за холодное оружие и зарезал родных, пишет SHOT.
Роман — приёмный сын Намина. Рокер женился на его матери Галине, когда мальчику был всего год. Микоян работает на должности директора по развитию компании, которая занимается разработкой платформы аналитики.
Напомним, сегодня стало известно о смерти сына и тёщи лидера рок-группы "Цветы" Стаса Намина. Подозреваемый — старший сын Роман Микоян — задержан. Он зарезал близких в неадекватном состоянии и не сразу понял, что совершил. По факту убийства возбуждено уголовное дело.