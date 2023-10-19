Сын легенды русского рока Стаса Намина мог расправиться с родными из-за нравоучений

Мотивом для убийства тёщи и младшего сына легенды русского рока Стаса Намина послужили разногласия в семье. Старший сын расправился с близкими, потому что те начали учить его жизни — просили перестать употреблять наркотики и тусоваться, узнал SHOT .

По данным телеграм-канала, 39-летнему Роману Микояну не нравились наставления и поучения его бабушки Полины Ткаченко и младшего брата Артёма. Родственники часто ругали его за различные передряги, в которые он попадал. Например, в 2020 году во время одной из тусовок Романа избили в центре Москвы и отобрали новый iPhone. Вчера же Микоян снова употребил наркотики, и, видимо, под действием веществ эмоции взяли верх. Он не выдержал критики, взялся за холодное оружие и зарезал родных, пишет SHOT.