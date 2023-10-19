Родных легенды русского рока Стаса Намина жестоко убил его сын
По подозрению в убийстве родных Стаса Намина задержан его сын
Убить сына и тёщу легенды русского рока Стаса Намина мог его старший сын Роман Микоян. По данным SHOT, сейчас 39-летний мужчина задержан, он на допросе. Его проверяют на наркотики.
Место убийства сына и тёщи музыканта Стаса Намина в Подмосковье. Видео © ГСУ СК Московской области
По данным телеграм-канала, Роман мог зарезать брата Артёма и бабушку Полину Ткаченко в неадекватном состоянии. По предварительной информации, мужчина не сразу понял, что совершил.
В подмосковном ГСУ СК сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, и подтвердили, что в совершённом подозревается родственник убитых.
Напомним, вечером 18 октября на даче в Подмосковье были жестоко убиты сын и тёща легенды русского рока — основателя групп "Парк Горького" и Цветы" — Стаса Намина. Режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены с множественными ножевыми ранениями.
ГСУ СК Московской области