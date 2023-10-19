Родных легенды русского рока Стаса Намина жестоко убил его сын

Убить сына и тёщу легенды русского рока Стаса Намина мог его старший сын Роман Микоян. По данным SHOT, сейчас 39-летний мужчина задержан, он на допросе. Его проверяют на наркотики.

Место убийства сына и тёщи музыканта Стаса Намина в Подмосковье. Видео © ГСУ СК Московской области

По данным телеграм-канала, Роман мог зарезать брата Артёма и бабушку Полину Ткаченко в неадекватном состоянии. По предварительной информации, мужчина не сразу понял, что совершил.

В подмосковном ГСУ СК сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, и подтвердили, что в совершённом подозревается родственник убитых.