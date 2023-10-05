В Подмосковье ребёнок чуть не убил брата-близнеца кухонным ножом, пока родители отвлеклись
В Подмосковье двухлетний малыш чуть не убил брата-близнеца во время игры на кухне
В подмосковном Одинцове двухлетний малыш чуть не убил брата-близнеца во время игры на кухне. Инцидент произошёл в среду, 4 октября, в квартире многоэтажного жилого дома, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, родители детей утверждают, что укладывали спать двухлетних близнецов Антона и Колю. Ребята сбежали на кухню поиграть, пока отец с матерью отвлеклись. Один из мальчиков схватил нож со стола, в этот момент подбежал его брат и наткнулся грудью на лезвие.
Пострадавшего мальчика госпитализировали с резаной раной грудной клетки в хирургическое отделение больницы города Звенигорода. По данному факту прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина с умственной отсталостью избил свою трёхмесячную дочь, поскольку ребёнок постоянно плакал. Инцидент произошёл в селе Баган, пострадавшую девочку госпитализировали.
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