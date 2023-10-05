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5 октября, 05:52

В Подмосковье ребёнок чуть не убил брата-близнеца кухонным ножом, пока родители отвлеклись

В Подмосковье двухлетний малыш чуть не убил брата-близнеца во время игры на кухне

В подмосковном Одинцове двухлетний малыш чуть не убил брата-близнеца во время игры на кухне. Инцидент произошёл в среду, 4 октября, в квартире многоэтажного жилого дома, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, родители детей утверждают, что укладывали спать двухлетних близнецов Антона и Колю. Ребята сбежали на кухню поиграть, пока отец с матерью отвлеклись. Один из мальчиков схватил нож со стола, в этот момент подбежал его брат и наткнулся грудью на лезвие.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с резаной раной грудной клетки в хирургическое отделение больницы города Звенигорода. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Под Новосибирском юный хоккеист умер, поскользнувшись перед входом в лицей

Под Новосибирском юный хоккеист умер, поскользнувшись перед входом в лицей

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина с умственной отсталостью избил свою трёхмесячную дочь, поскольку ребёнок постоянно плакал. Инцидент произошёл в селе Баган, пострадавшую девочку госпитализировали.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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