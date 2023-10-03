Под Новосибирском юный хоккеист умер, поскользнувшись перед входом в лицей

В Бердске Новосибирской области 12-летний хоккеист умер на школьном дворе. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, мальчик, который играл за команду "Кристалл", шёл в лицей № 6, поскользнулся около него и упал головой на поребрик. В результате у ребёнка начался припадок, врачи не успели его спасти.

Члены хоккейной команды организовали постамент в память о друге. Сейчас в деталях случившегося разбираются следователи.