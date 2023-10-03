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3 октября, 12:55
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Под Новосибирском юный хоккеист умер, поскользнувшись перед входом в лицей

Mash Siberia: В Бердске 12-летний хоккеист умер, поскользнувшись у входа в лицей

<p>Постамент в память о 12-летнем хоккеисте, который поскользнулся у входа в лицей и умер. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_siberia/5894" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Siberia</a></p>

Постамент в память о 12-летнем хоккеисте, который поскользнулся у входа в лицей и умер. Обложка © Telegram / Mash Siberia

В Бердске Новосибирской области 12-летний хоккеист умер на школьном дворе. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, мальчик, который играл за команду "Кристалл", шёл в лицей № 6, поскользнулся около него и упал головой на поребрик. В результате у ребёнка начался припадок, врачи не успели его спасти.

Члены хоккейной команды организовали постамент в память о друге. Сейчас в деталях случившегося разбираются следователи.

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Ранее Лайф писал, что в Ельце юный хоккеист в честь 1 Сентября надышался газом из баллончика для зажигалок и умер. Когда приехала скорая, мальчик уже не дышал.

Никита Осипов
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