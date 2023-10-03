Под Новосибирском юный хоккеист умер, поскользнувшись перед входом в лицей
Mash Siberia: В Бердске 12-летний хоккеист умер, поскользнувшись у входа в лицей
Постамент в память о 12-летнем хоккеисте, который поскользнулся у входа в лицей и умер. Обложка © Telegram / Mash Siberia
В Бердске Новосибирской области 12-летний хоккеист умер на школьном дворе. Об этом сообщает Mash Siberia.
По данным телеграм-канала, мальчик, который играл за команду "Кристалл", шёл в лицей № 6, поскользнулся около него и упал головой на поребрик. В результате у ребёнка начался припадок, врачи не успели его спасти.
Члены хоккейной команды организовали постамент в память о друге. Сейчас в деталях случившегося разбираются следователи.
Ранее Лайф писал, что в Ельце юный хоккеист в честь 1 Сентября надышался газом из баллончика для зажигалок и умер. Когда приехала скорая, мальчик уже не дышал.