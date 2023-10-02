Двухлетний мальчик поперхнулся едой и умер на руках у мамы в Москве

По данным SHOT , 40-летняя мама приехала с малышом на детский день рождения. В разгар веселья женщина дала ребёнку перекус и при этом держала его на руках. Мальчик поперхнулся и стал задыхаться. Попытки помочь оказались безуспешными — он скончался до приезда скорой.

А ранее в городе Лодейное Поле в Ленинградской области годовалый малыш трагически погиб, подавившись морковкой. Кусочек овоща мальчику дала бабушка, чтобы он не капризничал. В итоге морковка попала в дыхательные пути. Женщина пыталась трясти внука вниз головой и вытащить овощ пальцами, но ничего не удавалось. Скорая тоже не смогла ничего сделать — в местную больницу ребёнка привезли уже в состоянии клинической смерти. Теперь бабушку судят по статье "Причинение смерти по неосторожности".