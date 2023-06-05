Годовалый малыш подавился морковкой на глазах у бабушки, которой теперь грозит срок

В городе Лодейное поле в Ленинградской области задержали бабушку годовалого малыша, который трагически погиб, подавившись морковкой.

Как сообщает "Mash на Мойке", в тот роковой день молодые родители оставили ребёнка на 42-летнюю бабушку, а сами отправились по делам: мать — делать татуировку, а отец — ремонтировать машину. Мальчик всё никак не хотел засыпать и приполз на кухню, где бабушка готовила суп. Чтобы ребёнок не капризничал, она дала ему кусочек нарезанной морковки, которая попала в дыхательные пути.

Женщина пыталась трясти внука вниз головой и вытащить морковь пальцами, но ничего не удавалось. Скорая тоже не смогла ничего сделать — в местную больницу ребёнка привезли уже в состоянии клинической смерти. Уголовное дело возбудили по 109-й статье "Причинение смерти по неосторожности". Бабушку отпустили ждать суда под подписку о невыезде.