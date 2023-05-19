Двухлетний малыш подавился леденцом в полиции и чуть не погиб
В Екатеринбурге двухлетний мальчик едва не погиб в отделе полиции
В Екатеринбурге двухлетний мальчик едва не погиб в отделении полиции, но сотрудница правоохранительных органов спасла его. Об этом сообщает портал Е1.ru.
Ребёнок подавился леденцом и едва не погиб. Видео © Telegram / "Инцидент Екатеринбург"
Жительница Екатеринбурга пришла с ребёнком в полицию с целью подать жалобу на шумных соседей, из-за ремонта у которых малыш не может спать. Женщина дала ему леденец, чтобы тот не мешал, пока она занималась документами. Но внезапно мальчик подавился конфетой. Женщина растерялась в этот момент из-за страха и шока, а тем временем кожа сына стала синеть, он начал хрипеть.
Вместе с сотрудницей полиции они извлекли леденец, а другие служащие к тому времени вызвали скорую помощь. Медики на всякий случай увезли мать и ребёнка в больницу, но вскоре их отпустили. С мальчиком всё хорошо. К слову, удалось решить проблему и с шумными соседями. Участковый провёл с ними беседу, и они пришли к определённому согласию.
Ранее пятилетний ребёнок подавился сухариками и умер в Тульской области. Врачи не успели его спасти, однако позднее родные погибшего обвинили медиков в равнодушии.
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