Двухлетний малыш подавился леденцом в полиции и чуть не погиб

В Екатеринбурге двухлетний мальчик едва не погиб в отделении полиции, но сотрудница правоохранительных органов спасла его. Об этом сообщает портал Е1.ru.

Ребёнок подавился леденцом и едва не погиб. Видео © Telegram / "Инцидент Екатеринбург"

Жительница Екатеринбурга пришла с ребёнком в полицию с целью подать жалобу на шумных соседей, из-за ремонта у которых малыш не может спать. Женщина дала ему леденец, чтобы тот не мешал, пока она занималась документами. Но внезапно мальчик подавился конфетой. Женщина растерялась в этот момент из-за страха и шока, а тем временем кожа сына стала синеть, он начал хрипеть.