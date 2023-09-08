Секунды на спасение: Как правильно делать приём Геймлиха, если подавился ребёнок

Часто случается так, что, когда человеку требуется оказать первую помощь, окружающие не только не знают, что делать, но, что гораздо страшнее, они начинают неосознанно вредить пострадавшему. Что делать, если человек рядом с вами подавился? Подробно рассказали в РИАМО.

Понять, что в дыхательных путях оказался инородный предмет, довольно просто: человек делает судорожные вдохи, лицо синеет, возможна потеря сознания. В таких случаях нужно использовать приём Геймлиха: обхватить пострадавшего сзади обеими руками, сцепив их в замок чуть выше его пупка, а затем резко "приподнять" человека, оказывая давление на область под диафрагмой.

Если человек продолжает оставаться без сознания, но инородный предмет уже вышел из дыхательных путей, его следует извлечь с помощью салфетки, положив пострадавшего на спину и повернув его голову на бок.

В случае с маленькими детьми нужно взять ребёнка за ноги и резко встряхнуть, либо положить малыша животом на сгиб своей руки, а другой рукой сделать несколько сильных хлопков между лопатками.