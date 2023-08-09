Минуты до смерти: Как на глаз отличить укус ядовитой змеи от безвредной и оказать первую помощь

Идёт последний месяц лета, но до октября ещё далеко, а это значит, что змеи ещё не скоро впадут в спячку. В связи с этим нелишним будет знать правила помощи человеку, которого укусила змея. О мерах медицинской помощи при змеиных укусах Лайфу рассказали преподаватели кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк и Александр Умнов.

"Если вашего спутника укусила змея, например гадюка, то немедленно иммобилизуйте, то есть обездвижьте поражённую конечность при помощи импровизированной повязки или лонгета. Яд необходимо отсосать в первые пять-десять минут после укуса. Если своевременно выполнить эту процедуру, можно удалить из организма около 50% яда, затем она не так эффективна", — объяснила Близнюк.

Для откачки яда подойдёт отсос или резиновая груша. Отсасывать яд ртом можно в том случае, если этих инструментов нет, уточнила преподаватель. Выкачивание яда ртом очень опасно и допустимо только в тех случаях, когда у оказывающего помощь нет повреждённых зубов или дёсен, через которые может впитаться токсин. Кожу в месте укуса надо собрать в складку и немного размять, чтобы сильнее раскрыть проколы. Высасывая яд, кожу необходимо придавливать, а слюну с ядом сразу же выплёвывать. Процедуру повторяют на протяжении 20 минут.

Медик сообщила, что, откачав яд, необходимо прочистить рану перекисью, хлоргексидином или зелёнкой, после чего не туго наложить на рану повязку, которая будет умеренно сдавливать пострадавшую конечность (под повязку должен свободно входить палец, не причиняя дискомфорта укушенному). Затем к месту укуса нужно приложить что-то холодное. Если это лёд, то его нужно снимать каждые пять-семь минут.

Справиться с интоксикацией помогает обильное питьё (до трёх-пяти литров питьевой или щелочной минеральной воды в день), а также витамины К и С. Кроме того, будут полезны антигистаминные препараты, в некоторых случаях — лекарства для снижения давления. Если после укуса гадюки у человека нарушено дыхание, к его носу нужно поднести ватку, смоченную в нашатыре. А при остановке дыхания и сердечной деятельности потребуется выполнить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Близнюк подчеркнула, что самое главное при укусе змеи — как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

"Укус ядовитой змеи, например гадюки, можно отличить визуально. Это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга. Следы от ядовитых клыков, которые длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины", — рассказал Лайфу хирург Александр Умнов.

Укусы ядовитых змей сопровождаются резкой, быстро нарастающей болью, объяснил врач. В России самая распространённая ядовитая змея — гадюка. Её яд сначала повышает свёртываемость крови, а затем резко понижает — иногда до полной утраты свёртываемости, поэтому укус кровоточит и быстро отекает.

Оптимальное время для оказания эффективной доврачебной помощи — первые полчаса после укуса, сообщил собеседник Лайфа. Пострадавший должен как можно меньше двигаться. Лучше всего уложить его на ровную поверхность и зафиксировать в неподвижном состоянии место укуса. Руку фиксируют в согнутом состоянии. На укус накладывается умеренно сдавливающая повязка, она замедляет ток лимфы. Если змея укусила в ногу, то сдавливающая повязка накладывается на всю конечность. Нельзя накладывать тугой жгут, охлаждать укушенную конечность, давать алкоголь пострадавшему, прижигать рану или разрезать кожу. Всё это может усилить действие яда.

"При любом укусе, и ядовитом, и неядовитом, может развиться индивидуальная аллергическая реакция, поэтому показан антигистаминный препарат: димедрол, тавегил, супрастин или любой другой", — подсказал хирург.

После укуса у человека наступает паника. Таким образом, рвота, тошнота, сбои сердечного ритма и прочие симптомы могут быть вызваны не ядом, а острой реакцией вегетативной нервной системы. Как бы то ни было, пострадавшему нужно оказать первую помощь и срочно доставить в больницу или вызвать скорую, если это возможно, заключил Умнов.