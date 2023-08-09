Два случая нападения гадюк на детей зафиксированы в Подмосковье

Сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали после укусов змей в Московской области. По информации Mash, младший из пострадавших повстречался с рептилией в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а на подростка змея напала в СНТ "Ордынцы" под Подольском.

Оба случая произошли на придомовой территории. Первого пострадавшего увезли в токсикологическое отделение городской больницы, а второго — с токсическим эффектом от яда — в ДГБ. Предварительно, детей укусили гадюки.

Яд гадюки оказывает негативное воздействие на свёртываемость крови, увеличивает проницаемость сосудов, а также вызывает тяжёлое поражение кожи и мышц в зоне укуса. Он провоцирует резкую и очень сильную боль, отёк и множественные кровоизлияния в поражённой области.