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9 августа, 11:14

Два случая нападения гадюк на детей зафиксированы в Подмосковье

Mash: Двоих детей экстренно госпитализировали после укусов змей в Московской области

Сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали после укусов змей в Московской области. По информации Mash, младший из пострадавших повстречался с рептилией в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а на подростка змея напала в СНТ "Ордынцы" под Подольском.

Оба случая произошли на придомовой территории. Первого пострадавшего увезли в токсикологическое отделение городской больницы, а второго — с токсическим эффектом от яда — в ДГБ. Предварительно, детей укусили гадюки.

Яд гадюки оказывает негативное воздействие на свёртываемость крови, увеличивает проницаемость сосудов, а также вызывает тяжёлое поражение кожи и мышц в зоне укуса. Он провоцирует резкую и очень сильную боль, отёк и множественные кровоизлияния в поражённой области.

Эксперт рассказал, что следует взять с собой в лес из-за возможной встречи с гадюкой

Эксперт рассказал, что следует взять с собой в лес из-за возможной встречи с гадюкой

Ранее Лайф сообщал, что восьмилетний мальчик был госпитализирован после того, как позволил ядовитому пауку укусить себя в надежде превратиться в любимого супергероя — Человека-паука.

Обложка ©

Benoit Terrier / Unsplash

Марина Калегина
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