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14 апреля, 14:05

Эксперт рассказал, что следует взять с собой в лес из-за возможной встречи с гадюкой

Биолог Глазков: Укус гадюки может убить ребёнка в возрасте до пяти лет

В Петербурге и Ленобласти проснулись змеи. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков объяснил, как вести себя при встрече с гадюкой и для кого особенно опасен её укус.

В этом регионе обитают два вида змей — уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Уж — неядовитый вид змей, что нельзя сказать о гадюке. Эксперт посоветовал при походе в лес брать с собой палку. Она поможет обследовать территорию, на которой могут находиться гадюки. Почувствовав прикосновение палки, змея либо сразу уползёт, либо свернётся в кольцо и начнёт громко шипеть.

7 шагов: Как оказать первую помощь при укусе проснувшихся в Подмосковье гадюк

7 шагов: Как оказать первую помощь при укусе проснувшихся в Подмосковье гадюк

При этом Глазков рекомендовал не подходить слишком близко к этой змее. С гадюкой шутки плохи — у неё потрясающая реакция, в отличие, например, от кобры, добавил биолог. Если же гадюка всё-таки укусила человека, в первую очередь нужно успокоиться и не паниковать. Как указал специалист, в первые 40 секунд необходимо максимально убрать яд. Особенно это важно в случае с ребёнком. Биолог подчеркнул, что у детей до пяти лет при укусе гадюки есть вероятность летального исхода. Также важно пить много жидкости и принять антигистаминный препарат, если человек взял его с собой.

Ранее Лайф писал, что пилот Рудольф Эразмус совершил аварийную посадку в ЮАР из-за кобры на борту. В салоне небольшого самолёта находилось ещё четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
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