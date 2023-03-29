7 шагов: Как оказать первую помощь при укусе проснувшихся в Подмосковье гадюк

В лесах Подмосковья начали просыпаться гадюки, и от встречи с ядовитой змеёй никто не застрахован. Врач-педиатр, аллерголог, иммунолог клиники "К+31 Запад" Азизбек Ботиров рассказал читателям Лайфа, как спасти укушенного гадюкой близкого, пока на помощь едут врачи.

Змея нападает на человека, если чувствует опасность. К примеру, если на неё наступить или коснуться рукой. В первую очередь при укусе гадюки надо промыть рану под проточной водой. Затем нужно снять аксессуары, которые могут сдавливать повреждённую конечность. Чтобы яд не распространился по организму, поражённую часть тела нужно обездвижить.

Далее на рану необходимо наложить стерильную повязку, а пострадавшего привести в горизонтальное положение, объясняет Ботиров. Важно обеспечить пострадавшему обильное питьё (для снижения токсического воздействия яда). Когда выполнены все эти пункты, нужно вызвать скорую медицинскую помощь.

Иммунолог напомнил, что при укусе гадюки категорически нельзя: высасывать яд (если у вас во рту есть ранки, трещины, повреждения дёсен, то высок риск и вашего отравления);

разрезать рану (может привести к попаданию в неё инфекции);

накладывать жгут (может привести к некрозу тканей);

принимать алкоголь (он замедляет выведение яда и оказывает дополнительное токсическое воздействие на организм);

прижигать рану (так вы заблокируете выход яда из глубоких слоёв).