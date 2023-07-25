В Москве у детского сада пытаются поймать полутораметровую змею
Полутораметровую змею заметили на территории детского сада в районе Марьино в Москве. Как пишет Mash, рептилия похожа на ядовитую гадюку.
Полутораметровую змею заметили на территории детского сада в районе Марьино в Москве. Видео © Mash
Сейчас на Белореченскую улицу выехали экстренные службы, чтобы отловить змею и обезопасить детей.
Напомним, с конца июня жители Москвы и области стали жаловаться на нашествие ядовитых змей, в том числе гадюк. Рептилии появляются даже на детских площадках и около жилых домов. Так, ранее в Подмосковье змеи покусали 12-летнюю девочку и четырёхлетнего мальчика. Также недавно гадюка заползла на территорию частного дома. Активность змей в Московской области может снизиться, когда похолодает, считает зоолог Илья Гомыранов. По его словам, рептилии начинают охотиться в тёплые дни, поэтому люди стали сталкиваться с ними чаще.