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25 июля, 11:52

В Москве у детского сада пытаются поймать полутораметровую змею

Полутораметровую змею заметили на территории детского сада в районе Марьино в Москве. Как пишет Mash, рептилия похожа на ядовитую гадюку.

Полутораметровую змею заметили на территории детского сада в районе Марьино в Москве. Видео © Mash

Сейчас на Белореченскую улицу выехали экстренные службы, чтобы отловить змею и обезопасить детей.

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Утро началось не с кофе: На завтрак к москвичам заглянула метровая оранжевая змея

Напомним, с конца июня жители Москвы и области стали жаловаться на нашествие ядовитых змей, в том числе гадюк. Рептилии появляются даже на детских площадках и около жилых домов. Так, ранее в Подмосковье змеи покусали 12-летнюю девочку и четырёхлетнего мальчика. Также недавно гадюка заползла на территорию частного дома. Активность змей в Московской области может снизиться, когда похолодает, считает зоолог Илья Гомыранов. По его словам, рептилии начинают охотиться в тёплые дни, поэтому люди стали сталкиваться с ними чаще.

Эксперт объяснил, почему змеи стали приползать к домам москвичей

Эксперт объяснил, почему змеи стали приползать к домам москвичей

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова
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