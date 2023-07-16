Гадюка заползла под жилой дом в Подмосковье

Судя по фото, едва заметное на фоне травы пресмыкающееся чёрно-белого окраса увидели у входа в постройку. В итоге к делу были привлечены спасатели. Вооружившись перчатками и специальными приспособлениями, они поймали гадюку и выпустили её в лесу, подальше от жилых кварталов.

Ранее нашествие змей было зафиксировано около одной из многоэтажек в Ставрополе. По словам местных жителей, на самом деле их начали замечать рядом с домами ещё прошлым летом, однако тревогу забили только сейчас, когда размеры рептилий сильно увеличились. Жители уверены, что всё дело в местном пустыре, где размножаются не только эти змеи, но ещё и ящерицы с крысами.