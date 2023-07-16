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16 июля, 10:55

Гадюка заползла под жилой дом в Подмосковье

Спасатели поймали гадюку под жилым домом в подмосковном Шевлягине

<p>Гадюка заползла под жилой дом в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowtop/29373" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Москва с огоньком</a></p>

Гадюка заползла под жилой дом в Подмосковье. Обложка © Telegram / Москва с огоньком

Гадюка заползла на территорию частного дома в Московской области. Кадры от жителей села Шевлягино Орехово-Зуевского округа, которые никак не ожидали увидеть такого шипящего гостя, опубликовал телеграм-канал "Москва с огоньком".

Судя по фото, едва заметное на фоне травы пресмыкающееся чёрно-белого окраса увидели у входа в постройку. В итоге к делу были привлечены спасатели. Вооружившись перчатками и специальными приспособлениями, они поймали гадюку и выпустили её в лесу, подальше от жилых кварталов.

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Ранее нашествие змей было зафиксировано около одной из многоэтажек в Ставрополе. По словам местных жителей, на самом деле их начали замечать рядом с домами ещё прошлым летом, однако тревогу забили только сейчас, когда размеры рептилий сильно увеличились. Жители уверены, что всё дело в местном пустыре, где размножаются не только эти змеи, но ещё и ящерицы с крысами.

Николь Вербер
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