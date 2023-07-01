Полчища змей оккупировали территорию рядом с жилым комплексом в Ставрополе

В Ставрополе жители одной из местных многоэтажек жалуются на нашествие змей. Люди считают, что виноват пустырь перед домом, где размножаются эти рептилии, а также ящерицы и крысы.

В Ставрополе жители жилого дома жалуются на нашествие змей. Видео © Telegram / SHOT

Люди утверждают, что змей рядом с домом они начали замечать ещё прошлым летом, тогда они были размером 15-20 сантиметров. Сейчас рептилии стали гораздо больше, пишет SHOT.

"Сейчас уже вот у нас аллея, она стабильно практически всё время пустая. Потому что непонятно, что в этой траве живёт, кто оттуда может вылезти", — рассказала одна из местных жительниц.

Жители считают, что змеи плодятся на заросшем пустыре, который находится недалеко от их дома. По их словам, даже в местной администрации не знают, кому принадлежит этот участок. Людям советуют звонить в МЧС, если змеи уползают за пределы ареала своего обитания.