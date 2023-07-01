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1 июля, 16:24

Полчища змей оккупировали территорию рядом с жилым комплексом в Ставрополе

Жители многоэтажки в Ставрополе пожаловались на нашествие змей

В Ставрополе жители одной из местных многоэтажек жалуются на нашествие змей. Люди считают, что виноват пустырь перед домом, где размножаются эти рептилии, а также ящерицы и крысы.

В Ставрополе жители жилого дома жалуются на нашествие змей. Видео © Telegram / SHOT

Люди утверждают, что змей рядом с домом они начали замечать ещё прошлым летом, тогда они были размером 15-20 сантиметров. Сейчас рептилии стали гораздо больше, пишет SHOT.

"Сейчас уже вот у нас аллея, она стабильно практически всё время пустая. Потому что непонятно, что в этой траве живёт, кто оттуда может вылезти", — рассказала одна из местных жительниц.

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Жители считают, что змеи плодятся на заросшем пустыре, который находится недалеко от их дома. По их словам, даже в местной администрации не знают, кому принадлежит этот участок. Людям советуют звонить в МЧС, если змеи уползают за пределы ареала своего обитания.

Ранее Лайф писал о том, что к домам жителей Москвы и Подмосковья начали подползать змеи. Эксперт связал это с тем, что рептилиям стало жарко и они захотели пить.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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