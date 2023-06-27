Эксперт объяснил, почему змеи стали приползать к домам москвичей

Змеи подползают к домам жителей Москвы и Подмосковья, потому что им жарко и хочется пить. Об этом сказал РИА "Новости" начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, комментируя жалобы горожан на большое число пресмыкающихся.

"Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоём, либо где поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться", — объяснил эксперт.

По его словам, эта проблема свойственна не только столичному региону, змей можно встретить и в других городах. Бурмистров подчеркнул, что отлов производиться не будет, так как в основном речь идёт об ужах, а они не представляют опасности. Если их не трогать, то и вреда змеи не принесут, добавил специалист.

Бурмистров напомнил, что в начале июня широкий резонанс получила история со змеёй, которую обнаружила в ванной жительница Новой Москвы. На место выезжали спасатели, которые аккуратно поместили непрошеную гостью в банку. Никто не пострадал.