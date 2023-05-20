Россиянам рассказали, как распознать ядовитых змей и что делать при укусе

У ядовитых змей голова треугольная, есть перешеек и особые глаза. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов. Он назвал отличительные особенности змей и посоветовал первые действия в случае укуса.

По словам эксперта, в средней полосе России опасной змеёй является гадюка. Её нужно уметь отличать от неядовитых ужа или полоза.

"У ядовитых змей голова всегда треугольная, между шеей и головой имеется перешеек, у ужей этого нет. Зрачки у ядовитых рептилий вертикальные, эллипсовидные, как у кошек, а у полозов и ужей — круглые", — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что при укусе ядовитые змеи оставляют две ранки, которые расположены рядом и очень болят, вокруг них появляется покраснение и отёк. Если змея кусает в ногу, то это лёгкий случай. Ситуация тяжелее при укусе в руку и ближе к голове.

Особо опасен змеиный яд для детей и пожилых людей. Среди симптомов — рвота, слабость, потливость, головная боль и даже галлюцинации. При укусе пострадавшему следует оказать помощь. В первые 10–15 минут яд можно отсосать и сплюнуть. Это нельзя делать, если у помогающего человека есть трещины на губах или языке, иначе яд будет опасен и для него. Пострадавшему нужно давать много воды и срочно отвезти в больницу.