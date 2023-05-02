Россиянам посоветовали "действовать быстро", чтобы выжить при укусе змеи

При укусе змеи нужно действовать быстро, не поддаваясь панике. Чем меньше двигается укушенный, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность надо зафиксировать. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала терапевт Наталья Зубарева.

По её словам, после укуса змеи могут развиться отёк и сонливость, а также головокружение, тошнота и диарея. Необходимо как можно больше пить жидкости. Место укуса следует обработать водой или перекисью, после этого стоит наложить стерильную повязку.

"Ни в коем случае не жгут! Не пытайтесь самостоятельно найти противоядие: идея продезинфицироваться изнутри спиртосодержащим напитком не самая лучшая. После укуса змеи нужен антидот, который вам введут только в медучреждении", — подчеркнула Зубарева.