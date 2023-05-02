КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 13:11

Россиянам посоветовали "действовать быстро", чтобы выжить при укусе змеи

Терапевт Зубарева: При укусе змеи нельзя накладывать жгут

При укусе змеи нужно действовать быстро, не поддаваясь панике. Чем меньше двигается укушенный, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность надо зафиксировать. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала терапевт Наталья Зубарева.

По её словам, после укуса змеи могут развиться отёк и сонливость, а также головокружение, тошнота и диарея. Необходимо как можно больше пить жидкости. Место укуса следует обработать водой или перекисью, после этого стоит наложить стерильную повязку.

"Ни в коем случае не жгут! Не пытайтесь самостоятельно найти противоядие: идея продезинфицироваться изнутри спиртосодержащим напитком не самая лучшая. После укуса змеи нужен антидот, который вам введут только в медучреждении", — подчеркнула Зубарева.

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Ранее собачникам рассказали, как уберечь питомца от укуса змеи на прогулке. Так, кинолог Голубев призвал не гулять рядом с камнями.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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