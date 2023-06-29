"Правило четырёх "не": Врач рассказал, что нельзя делать при укусе змеи

При укусе змеи во время отдыха за городом нельзя делать определённые действия, чтобы не навредить. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов. Он назвал четыре действия, которых лучше избегать при укусе этих рептилий.

Не отсасывать яд

Несмотря на распространённое мнение, что пациенту нужно расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется. Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента.

Не прижигать

Прижигать ранку неэффективно, потому что поверхностное воздействие раскалённым предметом не способно снизить действие яда, проникшего в кровь.

Не накладывать жгут

Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает.

Не бежать

Даже если вы оказались в лесу один, нельзя поддаваться панике и бежать к людям. Интенсивное движение ускорит кровоток, а с ним и распространение яда по организму. Вызовите помощь по телефону. Если же находитесь в зоне плохого приёма мобильной связи, то не спеша, размеренно двигайтесь к ближайшему населённому пункту.

"В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питьё и принять антигистаминные препараты при их наличии", — отметил врач.

Тимур Асанов рекомендовал по возможности незамедлительно транспортировать пациента в ближайший медицинский пункт, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.