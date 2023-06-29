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29 июня, 07:24

Змея укусила четырёхлетнего мальчика в подмосковном Подольске

В подмосковном городе Подольск змея укусила за ногу четырёхлетнего ребёнка, сейчас он находится в токсикологическом отделении. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Змея укусила малыша, когда он с родителями отдыхал за городом. Примерно в три часа ночи ребёнку стало плохо, после чего его экстренно доставили в детскую больницу в Москве. Мальчику поставили диагноз: укушенная рана лодыжки, токсическое действие яда змеи. Врачи назначили ему курс лечения.

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Эксперт объяснил, почему змеи стали приползать к домам москвичей

Напомним, что жители Москвы и области ранее стали жаловаться на нашествие ядовитых змей, в том числе гадюк. Рептилии стали появляться даже на детских площадках и около жилых домов. Так, на днях в Подмосковье гадюка укусила 12-летнюю девочку. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Обложка ©

Freepik / kuritafsheen77

Светлана Оперук
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