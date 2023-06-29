Зоолог рассказал, когда закончится сезон охоты ядовитых змей в Москве и области

Активность змей в Московской области может завершиться, когда похолодает, считает зоолог Илья Гомыранов. По его словам, эти рептилии начинают охотиться в тёплые дни, поэтому люди стали сталкиваться с ними чаще.

"Большое количество змей в столичном регионе появилось из-за хорошей и тёплой погоды, которая стоит уже не одну неделю. Люди стали чаще приезжать на дачи, гулять в лесах и устраивать пикники на природе. Одновременно с этим активизировались рептилии", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам зоолога, при похолодании жители Подмосковья станут реже выбираться на природу. А сами змеи спрячутся.