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28 июля, 08:52

Огромная змея выползла из кустов и напугала семью с детьми у магазина в Москве

SHOT: В Москве семья с детьми нашла большую змею по дороге к магазину

<p>Питон, которого нашли на улице в Москве. Фото © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54768" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Питон, которого нашли на улице в Москве. Фото © T.me / SHOT

В Москве семья с детьми обнаружила огромного питона по дороге к магазину, при встрече с животным никто не пострадал. О случившемся пишет SHOT и публикует фото.

Всё произошло около трёх часов ночи в районе Южное Чертаново. Супруги с детьми, младшему из которых одиннадцать месяцев, подходили к магазину, как внезапно из кустов выползла змея. Агрессии она не проявляла и вела себя спокойно.

В Департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы рассказали, что вид змеи сейчас устанавливается. По предварительной информации, это питон. Также предстоит выяснить, как он оказался на улице и есть ли у него хозяева.

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"Правило четырёх "не": Врач рассказал, что нельзя делать при укусе змеи

Ранее Лайф писал, что метровая оранжевая змея перепугала жителей квартиры на улице Гиляровского в Москве: рептилия неожиданно вылезла из-за плиты, когда хозяева завтракали на кухне.

Татьяна Миссуми
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