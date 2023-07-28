Огромная змея выползла из кустов и напугала семью с детьми у магазина в Москве

В Москве семья с детьми обнаружила огромного питона по дороге к магазину, при встрече с животным никто не пострадал. О случившемся пишет SHOT и публикует фото.

Всё произошло около трёх часов ночи в районе Южное Чертаново. Супруги с детьми, младшему из которых одиннадцать месяцев, подходили к магазину, как внезапно из кустов выползла змея. Агрессии она не проявляла и вела себя спокойно.

В Департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы рассказали, что вид змеи сейчас устанавливается. По предварительной информации, это питон. Также предстоит выяснить, как он оказался на улице и есть ли у него хозяева.