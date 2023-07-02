Рот на замок — отсасывать нельзя: Врач раскрыл, какая помощь укушенному змеёй лишь усугубит его положение

В летнее время российские парки, леса и другие природные локации заполняют любители пикников и загородного отдыха, что грозит встречей со змеями. В народе бытует множество методов первой помощи при их укусе, однако, по словам врача-терапевта Видновской РКБ Тимура Асанова, все они бессмысленны, а некоторые даже опасны.

"Несмотря на мнение, что пациенту нужно расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле это категорически не рекомендуется. Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Также, добавил врач, не стоит прижигать рану, так как это не снизит действие яда в крови. А попытка наложить жгут выше места укуса лишь усугубит ситуацию: яд не перестанет распространяться, однако кровоток затруднится, что грозит омертвением ткани, гангреной и даже летальным исходом.

Не рекомендуется также и буквально бежать в панике к врачу, отметил Асанов. Так, интенсивное движение только ускорит кровоток и, следовательно, распространение яда. Вместо этого, посоветовал специалист, следует вызвать помощь по телефону, а при большой удалённости — спокойно направляться к цивилизации.

Что касается первой помощи укушенному человеку, то, объяснил терапевт, необходимо уложить пострадавшего, промыть водой и обработать антисептиком место укуса, наложить повязку, обеспечить обильное питьё и принять антигистаминные препараты.

"Если есть возможность, то лучше незамедлительно транспортировать пациента в ближайший медпункт, где ему будет оказана квалифицированная помощь", — заключил врач.