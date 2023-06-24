Травматолог рассказал, как оказать первую помощь упавшему ребёнку

Летний сезон является одним из травмоопасных для детей, так как они часто остаются без присмотра взрослых. Девочки и мальчики падают, получают ушибы, переломы. Как избежать опасных ситуаций и оказать первую помощь ребёнку, если ЧП всё же случилось, Лайфу рассказал травматолог-ортопед детской клиники "РЖД-Медицина" Владислав Лысиков.

В первую очередь врач рекомендует провести с подрастающим поколением беседу о технике безопасности. Родители должны объяснять детям правила поведения и предупредить о всевозможных опасностях, рисках и о том, как их избежать. А взрослые должны уметь оказать первую помощь.

Во-вторых, травматолог призвал установить на окнах защитные сетки, использовать замки для фиксации и не оставлять детей без присмотра, когда створки открыты. Это нужно, чтобы избежать падений из окон, которые учащаются в летний период.

Также Владислав Лысиков дал несколько советов родителям, как оказать первую помощь, если травма всё же случилась: Если есть травма конечности, нужно наложить шину. Её можно сделать из подручных средств — картона, пластика, любой подходящей поверхности. Зафиксировать можно шарфом, ремнём.

Если ребёнок упал на спину, его нужно оставить на плотной поверхности: подложить, например, картон. И ни в коем случае не передвигать, не пытаться посадить.

Если ребёнок получил травму шейного отдела позвоночника, необходимо фиксировать шею в неподвижном состоянии, сделать воротник из плотного материала, обмотав тканью, и вызвать скорую.

Если ребёнок поранился, нужно закрыть участки повреждённой кожи тканью и салфетками, чтобы не допустить попадания инородных тел, земли, частиц асфальта.

Если вы видите, что подвижность суставов ограниченна, то лучше наложить шину и обездвижить их. Затем необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или обратиться в ближайший травмопункт.