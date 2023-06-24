Травматолог рассказал, как оказать первую помощь упавшему ребёнку
Травматолог Лысиков призвал летом провести с детьми беседы о технике безопасности
Летний сезон является одним из травмоопасных для детей, так как они часто остаются без присмотра взрослых. Девочки и мальчики падают, получают ушибы, переломы. Как избежать опасных ситуаций и оказать первую помощь ребёнку, если ЧП всё же случилось, Лайфу рассказал травматолог-ортопед детской клиники "РЖД-Медицина" Владислав Лысиков.
В первую очередь врач рекомендует провести с подрастающим поколением беседу о технике безопасности. Родители должны объяснять детям правила поведения и предупредить о всевозможных опасностях, рисках и о том, как их избежать. А взрослые должны уметь оказать первую помощь.
Во-вторых, травматолог призвал установить на окнах защитные сетки, использовать замки для фиксации и не оставлять детей без присмотра, когда створки открыты. Это нужно, чтобы избежать падений из окон, которые учащаются в летний период.
Также Владислав Лысиков дал несколько советов родителям, как оказать первую помощь, если травма всё же случилась:
- Если есть травма конечности, нужно наложить шину. Её можно сделать из подручных средств — картона, пластика, любой подходящей поверхности. Зафиксировать можно шарфом, ремнём.
- Если ребёнок упал на спину, его нужно оставить на плотной поверхности: подложить, например, картон. И ни в коем случае не передвигать, не пытаться посадить.
- Если ребёнок получил травму шейного отдела позвоночника, необходимо фиксировать шею в неподвижном состоянии, сделать воротник из плотного материала, обмотав тканью, и вызвать скорую.
- Если ребёнок поранился, нужно закрыть участки повреждённой кожи тканью и салфетками, чтобы не допустить попадания инородных тел, земли, частиц асфальта.
- Если вы видите, что подвижность суставов ограниченна, то лучше наложить шину и обездвижить их. Затем необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или обратиться в ближайший травмопункт.
А ранее хирург Иван Лукин рассказал Лайфу о других опасностях, которые подстерегают детей летом. Это клещи и занозы. Врач призвал родителей не пытаться самостоятельно удалять опасное насекомое. Это же касается и заноз.
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