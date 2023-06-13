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13 июня, 09:17

Детский хирург дал родителям три главные рекомендации на лето

Хирург Лукин назвал три основные причины детских травм летом

Летом дети более подвержены различным инфекциям и другим опасностям, связанным с пребыванием на природе, предупредил хирург детской клиники "РЖД-Медицина" Иван Лукин. В беседе с Лайфом специалист дал три главные рекомендации родителям.

Прежде всего, по словам медика, в летний сезон учащаются случаи укусов клещей, причём нередко родители пытаются самостоятельно удалить опасное насекомое. Однако этого лучше не делать, подчеркнул наш собеседник. В противном случае можно оставить хоботок клеща в коже, что вызовет потом осложнения. Для извлечения членистоногого всё же лучше обратиться к хирургу. Также Лукин не рекомендует родителям самостоятельно удалять занозы, которые также являются частой проблемой во время летних каникул.

"Самостоятельно удалять занозы не рекомендуется, есть опасность, что часть инородного тела останется в мягких тканях, и потом будут осложнения, и найти занозу будет намного сложнее", — пояснил хирург.

Падения с опасных средств передвижения — самокатов, скейтбордов, велосипедов — также являются наиболее частыми причинами появления травм у детей летом. Во избежание травм медик рекомендует не забывать про использование в частности шлемов и налокотников. Кроме того, родителям стоит позаботиться о том, чтобы их ребёнок не катался с обнажёнными участками тела, резюмировал Лукин.

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Freepik

Ольга Годуненко
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