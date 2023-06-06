"Не впадать в панику": Терапевт объяснила, что делать, если ребёнок съел песок
Врач Чиркова: Проглотившему песок ребёнку нужны обильное питьё и сорбент
Если ребёнок проглотил песок, то ему необходимы обильное питьё и сорбент. Об этом заявила терапевт Ольга Чиркова.
"Если ваш ребёнок проглотил немного песка, не надо впадать в панику. Пусть прополощет рот и попьёт чистой воды. Дальнейшие действия зависят от количества съеденного. Все дети через это проходят. Ничего страшного в этом нет. Нужно много пить воды, можно дать сорбент", — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Врач рекомендовала через неделю сдать анализ на наличие гельминтов. Если состояние ребёнка ухудшилось, следует вызвать скорую.
С такой ситуацией дети могут столкнуться, находясь в лагере. Что нужно сделать, чтобы отдых ребёнка не стал кошмарным времяпрепровождением, рассказала педиатр Надежда Альмасри.
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