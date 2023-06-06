"Не впадать в панику": Терапевт объяснила, что делать, если ребёнок съел песок

"Если ваш ребёнок проглотил немного песка, не надо впадать в панику. Пусть прополощет рот и попьёт чистой воды. Дальнейшие действия зависят от количества съеденного. Все дети через это проходят. Ничего страшного в этом нет. Нужно много пить воды, можно дать сорбент", — отметила она в беседе с NEWS.ru.