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6 июня, 15:49

"Не впадать в панику": Терапевт объяснила, что делать, если ребёнок съел песок

Врач Чиркова: Проглотившему песок ребёнку нужны обильное питьё и сорбент

Если ребёнок проглотил песок, то ему необходимы обильное питьё и сорбент. Об этом заявила терапевт Ольга Чиркова.

"Если ваш ребёнок проглотил немного песка, не надо впадать в панику. Пусть прополощет рот и попьёт чистой воды. Дальнейшие действия зависят от количества съеденного. Все дети через это проходят. Ничего страшного в этом нет. Нужно много пить воды, можно дать сорбент", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Врач рекомендовала через неделю сдать анализ на наличие гельминтов. Если состояние ребёнка ухудшилось, следует вызвать скорую.

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С такой ситуацией дети могут столкнуться, находясь в лагере. Что нужно сделать, чтобы отдых ребёнка не стал кошмарным времяпрепровождением, рассказала педиатр Надежда Альмасри.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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